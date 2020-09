Diego Villegas, haciendo historia en la Bienal

Diego Villegas tenía que haber inaugurado el ciclo de la Bienal de flamenco experimental el pasado 4 de agosto en el Monasterio de San Jerónimo, pero por un problema ajeno a su voluntad el concierto se suspendió y ha tenido que esperar mes y medio para subirse al escenario. Por fortuna, la espera ha merecido la pena.

Y es que, gracias a aquel contratiempo el concierto cambió su emplazamiento por el Real Alcázar, un espacio que, ya de por sí, es espectacular. El mismo Diego lo señalaba al principio, cuando con una seguridad sorprendente en un artista tan joven, se dirigió al público para contarle que, tras la obligada espera, había llegado a la Bienal con la Electro-Acoustic Band con la firme intención de hacer disfrutar al respetable, al que hacía partícipe del experimento de su próximo disco. Y para ello no dudó en llenar el escenario de músicos virtuosos e instrumentos musicales diversos. Cinco (de ahí el título) eran sólo para él: armónica, flauta, clarinete, saxo alto y sexo tenor, a los que se sumabam la envolvente guitarra eléctrica de José Recacha, el imponente bajo de Dani Escortel, el virtuoso violín de Fernando Clemente, la abigarrada percusión de Fernando Clemente, la delicada batería de Javi Ruibal y la luminosa guitarra flamenca de Keko Baldomero, todo ello aderezado por las vibrantes palmas y coros de Sonia Sarmiento y Caridad Vega y Noelia Vilches. Un conjunto de lujo para un música que aspira a recrear, y lo consigue, una atmósfera espectacular.

El recorrido musical es tan ambicioso como arriesgado, y no solo por llevar el flamenco al terreno de una música instrumental con el que no suele identificarse, sino por la mezcla de estilos y procedencias de los temas, que van del flamenco y el folclore sudamericano a la música clásica, pasando por el soul. Un recorrido abigarrado que podría llegar a saturarnos. Pero no es así en absoluto porque Diego, buen conocedor y amante del flamenco, consigue que éste sea el género predominante. Y nos encoge el alma con los tangos de Granada -homenaje a Morente- con esa armónica que en sus labios parece que canta, dejando la letra en el aire; nos impacta con el brillo de su clarinete por serranas, y nos pellizca con la rotundidad de su flauta por solea y la profundidad de su saxo soprano, todos ellos instrumentos a los que, a la manera de un cantaor flamenco, consigue sacar los sonidos más hondos, casi imposibles, rayando una perfecta imperfección.

Con el saxo tenor, en cambio no acabó de lucirse, tal vez porque, dada su natural generosidad, le dió demasiada cancha a la percusión y la batería, lo que en algunos momentos silenció también al virtuoso violín de Fernando Clemente, con el que tocó una pieza al alimón que nos supo a poco. Todo lo contrario que la intervención de la artista invitada, María Terremoto, que se adueñó con poderío del escenario cantando 'At last', un tema de Glenn Miller con el que alcanzó el éxito Etta James y que más tarde versionó también Beyoncé. Con esa canción María nos sorprendió, no solo por su interpretación vocal que fue sublime, sino porque incluso su expresión corporal era la de una cantante afroamericana. Pero estábamos en la Bienal, y María los sabía, así que acto seguido se arrancó con el característico grito de guerra de la Paquera y se marcó unas bulerías que envolvieron el Patio de la Montería con un manto de arrebato pasional y desenfreno. Una noche, en definitiva, de esas que hacen historia en la Bienal.