El “Capricho” de Marina Heredia ya es un hecho

Aunque este último año ha sacudido a la cultura en todos sus ámbitos, Marina Heredia, como muchos artistas, no ha dejado de trabajar, algo que lleva haciendo desde los 12 años y por lo que hoy está donde está.

Después de haber viajado por gran parte del mundo compartiendo escenarios no solo llenos de música, sino también de teatro, literatura y mucho arte, esta flamenca arraigada ha aprendido mucho desde sus primeros pasos siendo solo una niña. “Ahora me he dado cuenta de que me gusta mucho lo que hago, que no todo es oro lo que reluce y que no solo hay que trabajar duro sino también creer en lo que haces para luego poderlo defender” afirma.

Con la verdad y la ilusión por bandera, pone todo su empeño en aquello que hace. “Aunque también me gusta disfrutar, de eso también depende nuestra seguridad” apostilla.

Con su estantería llena de premios como el Giraldillo al Cante Bienal de Flamenco de Sevilla o el que le otorgaron al Mejor Disco de Cante Flamenco, cree que lo más importante de ellos, es el reconocimiento de los más críticos, no solo a su trabajo sino también al de grandes profesionales que la acompañan.

Su padre, Jaime “El parrón”, siempre ha dicho que “cantar es como contar, traer a la memoria muchas memorias” y eso, es en parte la música para Marina. “Es lo mejor, es lo que me ayuda a exteriorizar lo bueno y lo malo. La música es lo que aprendí de pequeña y también lo que me cantaba mi abuela, por eso lo de las memorias”.

Ahora presenta su nuevo álbum, al que ha llamado “Capricho”. Su capricho con el que además cree haber cumplido parte de sus sueños. Toda la riqueza musical latinoamericana será lo que encontremos en el corazón de este trabajo. “No solo las colombianas y la guajira que ya tenemos canalizadas, mucho más, porque es que compartimos muchas con ellos”.

En este capricho, habrá colaboraciones muy especiales. Una de ellas, con La Mala Rodríguez con quien afirma que ha hecho un mestizaje muy bonito con una chacarera argentina y unos tanguillos de Sacromonte.

Después de que este disco la haya levantado de la silla, quiere seguir viéndose como hoy dentro de muchos años. “Me gustaría seguir siendo libre para poder elegir mis propios proyectos”.

Y es que la música y la cultura en general es muy importante para esta artista “ya se ha visto en el confinamiento. Es que la cultura es una forma de que no nos vendan la moto” sentencia.

Un recorrido por los ritmos más latinos que junto a los ritmos flamencos pretenden deleitar a quien la escuche.