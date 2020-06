La Bienal de Flamenco esquiva el coronavirus y presenta 51 espectáculos

Del 7 al 29 de agosto, la Bienal ofrecerá a cielo abierto propuestas sonoras y escénicas en lo que vendrá a ser una Bienal expandida en el tiempo y en el espacio, al sumar además en esta edición el Pabellón de Marruecos y el Monasterio de la Cartuja como nuevos lugares flamencos. De esta forma, se contará el 7 de agosto con Diego Villegas, músico multi-instrumentista nacido en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Diego posee un personal estilo en el que el flamenco se interpreta coqueteando con el jazz, la bossa nova o el latin jazz, sin perder nunca la raíz y el espíritu puro y jugando siempre con la improvisación. En esta ocasión estará acompañado por la Electric-Acoustic Band para interpretar Cinco. El 8 de agosto, la formación M. de Puchero llegará desde Granada con un ‘Flamenco a voces’. Será una propuesta cantaora basada en el juego armónico de voces de diferentes timbres y en calidad sonora excepcional para ofrecer una nueva versión de los cantes.

El segundo fin de semana contará, el 14 de agosto, con un auténtico recital de guitarra a cargo de Rycardo Moreno. Su obra ‘De barro’ estará repleta de cantiñas, rondeñas, bulerías y farrucas, entre otros palos flamencos. El 15 de agosto se reserva la noche Raúl Cantizano. Su segundo trabajo discográfico en solitario lleva por título ‘Zona acordonada’, siendo la guitarra flamenca nuevamente la protagonista absoluta. Será un espectáculo escénico, visual y performático.

El tercer fin de semana se abrirá con ‘Artomático’. Será el 21 de agosto. ‘Artomático’ es un proyecto en el que se funde la electrónica más vanguardista con géneros como el flamenco en un permanente diálogo con la experimentación. Presentará ‘ElectroFlamenco’. Sin duda, será una novedosa cita escénica y sonora. El 22 será el día de Los Voluble. Inspirados por el movimiento “free party is not a crime”, Los Voluble presentarán ‘Flamenco is not a crime’, una propuesta en la que el flamenco y la electrónica se vuelven a cruzar con la cultura crítica y el political remix vídeo. Pedro y Benito Jiménez llevan más de dos décadas comprometidos con la experimentación, la remezcla, el live cinema y el folclore digital.

Para cerrar este veraniego mes en la ciudad, el 28 será el turno de la agrupación Califato ¾, banda de folclore andaluz. ‘LÂ TREÇE PUERTÂ’ es el nombre elegido para su espectáculo en el que, mediante un recorrido por las puertas que tuvo la ciudad de Sevilla, se realizará un viaje a través del tiempo por su pasado y su presente. El domingo 29, Gualberto se convertirá en un ‘Duende eléctrico’ cerrando las actuaciones en el Monasterio de San Jerónimo.

Todos los conciertos programados en el Monasterio comenzarán a las 22.00 horas y las entradas entradas tendrán un precio único de 20 euros.