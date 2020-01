‘La inocencia’: emocionante, fresco y sincero retrato de adolescencia (****)

Lis es una adolescente que tiene sueños, como todas, ella en particular quiere convertirse en artista de circo. Vive en su pequeño pueblo. Es verano y entre idas y venidas intenta pasárselo bien con sus amigas y tonteando con el guaperas del pueblo. Podría estar viviendo en esa etapa de permanente felicidad que las personas mayores adjudicamos alegremente a la infancia y a la juventud. Esa que da por hecho que a ciertas edades los problemas no existen, una falsedad bastante recurrente al considerar este periodo vital como una experiencia gaseosa compleja con multiplicidad de aristas por la que todo ser humano tiene que pasar. La adolescencia y la juventud son dos momentos vitales plenos caracterizados por su poder, su energía, sus incomprensiones y sus vulnerabilidades. Son la oportunidad no elegida para experimentar y crecer además de ser un momento crítico y esencial para seguir desarrollándonos como personas.

Lis vive condicionada por los estigmas de su edad, pero también por un entorno cargado de normas y costumbres que la oprimen. Su padre conservador y su madre sumisa limitan su pensamiento y coartan su libertad. Su pueblo la condiciona y sus habitantes la conducen hacia una jaula de la que quiere y necesita escapar. Sólo la experimentación, el deseo y la necesidad de comunicación conseguirán que las puertas se abran.

Todo fluye con cadencia y naturalidad en esta película: las tardes de verano, las relaciones de vecindad, la liviandad de las fiestas, las tensiones con las amigas, los deseos, los errores cometidos y la gestión de la crisis. Carmen Arrufat, su protagonista, está espléndida e insufla candidez, fuerza y veracidad.

Alemany, en esta su primera película, consigue retratar la autenticidad de una juventud extremadamente frágil, abandonada y ávida de respeto, cariño y comprensión. Esa que reivindica y pide a voces atención, espacios, ayuda y consideración. Ella propone y ofrece luz a los problemas con naturalidad. Lo hace a través de la reacción de su ligue y pareja que no duda en solidarizarse con Lis, y sobre todo, con la actitud de la madre, siempre la madre. Es la que abre el corazón y con él las puertas para oxigenar su vida y ofrecerle una esperanza de un horizonte mejor. La directora nos regala un trozo de vida fresco y emocionante, la vida misma.