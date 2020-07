La lista de los deseos: María León y Victoria Abril están estupendas, bellísimas

Al director malagueño Álvaro Díaz Lorenzo lo conocemos por las comedias Señor, dame paciencia (2017) y Los Japón (2019). En la primera se explotaban estereotipos regionales y enfrentamientos deportivos junto a un disparatado listado de ocurrencias. Buscaba la chispa y la diversión y al final terminaba siendo un producto zafio y vulgar carente de identidad. Pero gustó, tuvo su público e hizo una más que interesante taquilla. Los Japón, era si cabe, más desafortunada. En ella naufragaban los intentos de buscarle la gracia a dos formas de entender y de vivir en este mundo. España y Japón separados más que nunca a base de gags mal construidos, chistes fáciles y situaciones forzadas cuando no ridículas. Esta vez la fórmula no funcionó y el público le dio la espalda.

La lista de los deseos está protagonizada por tres mujeres. Dos amigas, Mar, que ejerce como profesora de secundaria y Eva, veterinaria y recientemente diagnosticada de cáncer. A ambas se une Carmen a quien Eva conoce en las sesiones de quimioterapia. Juntas emprenderán un doble viaje que cambiará sus vidas.

Ante la adversidad no hay existe mayor ilusión que intentar cumplir los sueños, una forma, como otra cualquiera de recuperar las ganas de vivir, y por qué no, una manera de no rendirse y luchar. Necesitamos sentir y abrazar la vida con la gente que queremos. Debemos tener esperanza y disfrutar de todo aquello que nos ofrece este mundo. Estas son las premisas de la que parte esta lista de los deseos. Supuestos que lamentablemente olvida el guión tras la presentación de los personajes y del conflicto principal, para a continuación, centrarse solo en algunos aspectos de la bonhomía de la vida.

De la desgracia y el infortunio pasamos enseguida a vivir de postal publicitaria, a añorar al padre ausente, a enaltecer la comedia romántica y progresar gracias a situaciones desvergonzadas y vergonzantes. Vamos de excursión en excursión desde Sevilla a Tarifa y Marruecos y de ´Pretty Woman´ a ´Notting Hill´. Al principio, se verbalizan palabras como autonomía, independencia y libertad. Y entre saltos emocionales y vivencias personales y grupales, lo lamentable es que al final acaban ligadas a la sombra de los varones. Una vez más, ya lo hizo en Los Japón, Díaz Lorenzo utiliza una fórmula chapucera para reivindicar un feminismo mal entendido.

En este caso si acompañan las interpretaciones, al menos de las tres protagonistas: María León y Victoria Abril están estupendas, bellísimas. Por ellas dos ya merece ver la película. Silvia Alonso está muy bien. De los secundarios destacar los satisfactorios trabajos de Sebastián Haro, Paco Tous y Boré Buika. Salva Reina y Joaquín Núñez están, una vez más, descontrolados.

La lista de los deseos **

España 2020 91 min.

Dirección Álvaro Díaz Lorenzo Intérpretes María León, Victoria Abril, Silvia Alonso, Salva Reina, Boré Buika, Paco Tous, Abdelatif Hwidar, Sebastián Haro, Álvaro Carrero, Joaquín Núñez.

Comedia