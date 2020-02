Medallero para María Jiménez

Estoy de acuerdo con la gran María Jiménez, cuando dice que la gente está cansada de personas falsas. Ella no lo es, desde luego. A pocas personas he conocido menos falsas que esta histórica trianera que creó un estilo, una manera de cantar al modo trianero. Ahora están pidiendo para ella la Medalla de Andalucía y creo que es ofenderla, porque ni aunque le dieran el medallero le harían justicia, de lo grande que ha sido, lo es aún y lo será mientras viva. Me parece una barbaridad esta clase de campañas orquestadas de recogida de firmas en las redes sociales para que le den un premio a una artista. Otra cosa es que alguien con peso en los medios de comunicación lo pida a título particular. Si tuviera algún peso, que no es así, la pediría, como la pedí para Manuel Gerena o Los Romeros de la Puebla sin estar muy de acuerdo con esta fórmula de exigir reconocimiento para una artista. Por descontado que María la merece y que a ella le gustaría, seguramente, recibir el galardón de manos del presidente de la Junta de Andalucía. ¿Quiénes la pidieron para, por ejemplo, Estrella Morente, concedida hace seis años, en 2014? No recuerdo ninguna campaña de recogida de firmas para que se la dieran. Por cierto, me invitó a estar en el acto de entrega y no fui precisamente por el rollo macabeo que es esto de la Medalla de Andalucía, que si repasas el medallero con un poco de paciencia y sin miedo a la fatiga, descubres a afortunados o afortunadas cuyo único mérito fue estar bien con el partido que gobernaba. Recuerdo lo que hubo que mendigar la de Gerena o Pepe Suero, los grandes cantautores de La Puebla de Cazalla y Lora del Río, respectivamente. Y lo que tardaron en comenzar a dársela a los flamencos: tres años. En concreto a Paco de Lucía, el primero, en 1988. Luego ya fueron dándosela casi todos los años a un flamenco o a una flamenca y lo mismo se la concedían a Juan Valderrama que a la Niña Pastori. El pasado año, con la derecha ya gobernando, no hubo suerte para los flamencos, rompiendo así una buena racha. ¿Se la darán por fin a Los Romeros y a María Jiménez? A lo mejor nos sorprenden y se la conceden a Rosalía, quien para muchos es a la que debemos que el cante andaluz sea ya por fin un arte universal. Me haría muy feliz que se la dieran a María porque ha sufrido mucho y, sobre todo, porque es de las artistas más grandes que ha dado nuestro país en el último medio siglo. No le hace falta ese galardón para nada, pero no me perdería por nada del mundo verla sonreír entre lágrimas. A la mujer menos falsa del mundo.