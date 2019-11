Ramón Reig presenta su último libro de poemas ‘Las últimas hojas del otoño’

Ramón Reig, catedrático de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla y colaborador de El Correo, presentará el próximo viernes 29 de noviembre su libro de poemas Las últimas hojas de otoño (editorial Endymion). El acto se celebrará en el Hotel Bécquer (C/ Reyes Católicos, 4) a las 19:00 horas, con una velada poético musical organizada por el Colectivo Cultural Gallo de Vidrio. Se trata del retorno de Reig al mundo de le edición poética ya que su último libro de poemas se editó en 2000 bajo el título Regreso al manantial de los cipreses (editorial Alfar). Hasta ahora, el profesor Reig ha estado centrado sobre todo en el estudio de la historia, la comunicación y el periodismo. En esta línea, próximamente aparecerá su ensayo Los lloricas. Opúsculo terapéutico sobre el plañidero posmoderno en un mundo de derechas (editorial Fundamentos).

Hasta ahora, Reig sólo había publicado poemas sueltos –cuando se los demandaban- que han visto la luz en antologías o revistas especializadas. Según señalan los editores en la cubierta de la obra, Ramón Reig “se despidió del mundo literario para dedicarse a estudiar a fondo e investigar sobre comunicación y periodismo, necesitaba pisar más fuerte aún la realidad, ir más allá de un ámbito literario que consideraba insuficiente para entender a fondo el gran contexto que lo rodeaba”. No obstante, “por descarga emocional –afirma el autor del libro- he seguido escribiendo poesía y relatos porque así me desahogaba y me ahorraba pagar terapias”.