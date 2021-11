La apuesta de El Corte Inglés para el 'Black Friday' y la Navidad

El Corte Inglés garantiza el abastecimiento de cara al 'Black Friday', 'Cyber Monday' y Navidad, teniendo en cuenta su poder de negociación con los proveedores y las medidas adoptadas por el grupo, que ha constatado, no obstante, que los clientes están adelantado sus compras ante este temor.

"Estamos notando que el cliente está adelantando las compras y eso lo estamos viendo en los últimos días, que están creciendo las ventas", ha afirmado el director del área Digital y de 'ecommerce' de la compañía, Ricardo Goizueta.

El directivo ha señalado que estos dos eventos comerciales y la campaña de Navidad son "tres momentos importantísimos del año", por lo que la compañía presidida por Marta Álvarez los trabaja "con mucho tiempo, mucho mimo y mucho cuidado" con el objetivo de "hacer las cosas bien".

"Trabajamos con los proveedores con muchísimos meses de antelación, no vamos a tener problemas de abastecimiento, seguro. Puede haber alguna referencia que nos quedemos sin ella, pero normalmente estamos muy preparados para que no haya problemas de desabastecimiento", ha insistido.

Así lo ha manifestado Goizueta durante la presentación de dos nuevos servicios que amplificarán la oferta y el asesoramiento que la empresa presta a sus clientes: Catálogo Extendido y Consulta al Experto, en la que ha afirmado que las ventas 'online' de El Corte Inglés representan ya el 15% de sus ingresos totales.

"Somos casi líderes en el mundo de la omnicanaliad y la hoja de ruta está clarísima. Vamos a seguir creando productos, intentar multicanalizar a los clientes y omnicanalizar a la compañía", ha señalado Goizueta, quien ha resaltado además que las ventas digitales del grupo generan rentabilidad a la compañía y "pueden estar un poco por encima del negocio físico". "Los resultados son muy buenos y muy rentables", ha asegurado.

Con la puesta en marcha de estos servicios, El Corte Inglés da un paso más en su estrategia omnicanal y reta así al gigante del comercio electrónico Amazon.

"Estos dos años han sido un poco atípicos por el tema de la pandemia, pero estamos alrededor del 15% de lo que es el mundo 'on' sobre el mundo 'off', son porcentajes más pequeños si los comparamos con Reino Unido, pero España no ha tenido esa cultura de la venta a distancia como Alemania o Estados Unidos, donde el paso a Internet fue mucho más sencillo, No llegaremos a esos porcentajes nunca, pero estamos muy contentos", ha señalado Goizueta, quien ha resaltado la importancia de la onmicanalidad y la ventaja que ello supone frente a Amazon.

"Ya les gustaría a los de Amazon tener tiendas porque, constantemente y siempre pensado en el cliente, desarrollamos productos o iniciativas en las que el gran beneficiado es el cliente. A mucha gente le gusta consultar el mundo 'on' para ir luego a la tienda física", ha indicado el directivo del grupo.

En este sentido, la iniciativa de Catálogo Extendido o Buscador de Artículos permite ampliar de forma exponencial la propuesta comercial a la que tendrá acceso el cliente en cualquier centro de El Corte Inglés, independientemente del tamaño y la oferta que tenga.

Por su parte, el servicio de Consulta al Experto brinda la posibilidad de un asesoramiento 'online' por parte de los vendedores de El Corte Inglés, quienes, en menos de diez segundos, responden por medio de chat, teléfono o videollamada para resolver cualquier duda sobre un producto o incluso dar una recomendación si así lo requiere el cliente.