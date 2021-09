Lidl lanza el lavavajillas ideal para solteros, y sin toma de agua

La cadena alemana Lidl no para de sorprender a los clientes con sus productos fuera del ámbito alimentario, y esta vez ha presentado un sorprendente mini lavavajillas, que se puede poner en cualquier lugar de la cocina y que, a diferencia de los tradicionales, no tiene toma de agua, un plus importante.

Este lavavajillas, de la marca Silvercrest, habitual de Lidl, es ideal para personas solteras con poca vajilla o para cocinas pequeñas que no dé para colocar un lavavajillas normal, o incluso en segundas residencias, para una mayor comodidad.

Un detalle importante de este pequeño electrodoméstico es que no tiene toma de agua, por lo que se puede situar en cualquier rincón de la cocina, como si fuera un microondas portátil. ¿Y con qué lava? Pues con agua, no nos engañemos, tiene un depósito para echar agua y consume en cada ciclo de lavado 5 litros.

El lavavajillas de Lidl tiene una potencia entre 730 y 860 W y mediante su pantalla táctil se pueden seleccionar 5 programas de limpieza: intensivo, rápido, ecológico, cristal y menaje de bebés. Y tiene una bandejita dentro arriba a la izquierda para depositar los cubiertos a lavar.

Alcanza una temperatura máxima de 70ºC en el lavado y consume 40kWh por cada 100 ciclos: una eficiencia energética G. En cuanto al nivel de ruido puede alcanzar los 58 dB. Las medidas, muy cucas: 42 centímetros de largo, 43,5 cms. de ancho y también 43,5 cms. de profundidad. Pesa 14,5 kilos y está fabricado en plástico, PP y ABS. ¿Y lo más importante? Sí, el precio. El mini lavavajillas de Lidl, marca Silvercrest tiene un precio en su web de 199,99 euros.