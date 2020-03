¿El coronavirus nos enganchará más aún a las plataformas digitales?

Otras veces he dicho que en los años setenta del siglo pasado el canadiense Jean Cloutier profetizó cómo se iba a llamar el último estadio comunicacional del ser humano: self media, algo así como autorretrato, esto es, el sujeto se buscaría y fabricaría su propia comunicación, recibiría información y la emitiría, a esto hoy lo llamamos un prosumidor, de manera que el coronavirus está aumentando tremendamente la profecía de Cloutier. Los medios de comunicación tradicionales ya no son tan decisivos como hace unos decenios, ahora un youtuber influyente o una alianza de millones de personas pueden echar por tierra los intentos de los medios clásicos por llevarse el agua a su molino. Puede no significa por tanto que lo hagan, eso es otra historia.

Al lado de la actividad que las empresas tecnológicas les facilitan a los ciudadanos como seres emisores de información –sea falsa o no- están las grandes plataformas de pago en TV que permiten a cada cual en la familia tener su serie favorita hasta el punto de que algunos especialistas estiman que se está produciendo una burbuja de series que puede explotar pronto y costarle caro a las propias plataformas. Pero es que también empieza a ser exagerada la oferta de empresas digitales en esta sociedad del entretenimiento, anunciada ya en los años sesenta del pasado siglo por mentes como la de Daniel Bell o en España por Pedro Orive y Ángel Benito.