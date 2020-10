Empresarios optan por los préstamos para sobrevivir a la pandemia

Cuando hablamos de “empresarios” es importante acotar que no hacemos referencia únicamente a los representantes de grandes compañías españolas, sino también a dueños de proyectos medianos y emprendimientos en proceso de crecimiento.

Es por eso que las entidades bancarias estarían brindando un acompañamiento mucho más profundo, asegurándose no solo de estudiar las empresas que más necesitan el financiamiento, sino además que esta reciba el dinero en el periodo estipulado, a la vez que cuenten con beneficios al momento de realizar el pago de las cuotas.

Actualmente no existe un tipo de préstamo que sea mejor que otro, y las estadísticas no revelan cuáles son los más solicitados por las empresas, sin embargo, reportes recientes sí han afirmado que el financiamiento sin avales estaría entre el más demandado por las empresas pequeñas, mientras que proyectos medianos también estarían optando por préstamos online.

Aunque los préstamos personales estarían presentando un endurecimiento de condiciones como respuesta a la incertidumbre del futuro cercano, el financiamiento empresarial estaría manteniéndose relativamente abierto gracias a iniciativas gubernamentales enfocadas en potenciar el tejido empresarial.

Un trabajo elaborado por la Economista jefe de Singular Bank, Alicia Coronil Jónsson, muestra como los criterios para aprobación de préstamos habría disminuido en los últimos meses con el objetivo de ayudar a las empresas medianas y grandes a mantenerse estables, mientras que el crédito a empresas más pequeñas sí se habría vuelto algo más complejo.

Aún así, estas pueden acceder a otras formas de financiamiento siguiendo los mismos métodos que los ciudadanos comunes. Ya sea que hablemos de la solicitud de préstamos de 1.000 euros para salir de un aprieto, o financiamiento a largo plazo para mantener la operatividad de una empresa, el futuro de buena parte del sector privado se mantiene estrechamente ligado a las entidades financieras.

Puedes leer más sobre el trabajo de Coronil Jónsson haciendo clic aquí .