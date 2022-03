Becas y premios a jóvenes para realizar gratis formación práctica de carácter internacional

Publicamos cada miércoles 'Oportunidades para Jóvenes', una panorámica de información y orientación, con el fin de ser útiles a todo tipo de jóvenes, de diferentes edades y circunstancias sociales, educativas, económicas y geográficas, para que ellos/as y sus familias descubran y aprovechen convocatorias destinadas para necesidades e intereses tan prioritarios como capacitaciones y experiencias, unas presenciales y otras virtuales, para abrirse puertas laboral y profesionalmente. Promovidas por organismos, fundaciones, empresas o entidades sociales. Desde ciudades andaluzas como Sevilla también se pueden aspirar a todas estas convocatorias internacionales, nacionales, regionales o locales.

Becas para jóvenes de formación práctica internacional en gestión cultural

Hasta el 18 de abril está abierto el plazo para concurrir a alguna de las 10 becas Culturex de gestión cultural para jóvenes españoles en instituciones culturales de excelencia en el exterior y en representaciones diplomáticas. La formación en instituciones culturales de relevancia internacional es un elemento esencial para la promoción de la cultura española en el exterior. Se ofertan destinos en las siguientes instituciones: Ars Electronica (Linz, Austria); Bozar (Bruselas); Representación Permanente de España ante la Unión Europea (Bruselas); Frankfurter Buchmesse (Frankfurt); Centre Pompidou (París); Hay Festival of Literature & The Arts (Londres); Musées Royaux d´Art et d´Histoire (Bruselas); Real Academia de España en Roma (dos plazas) y Representación Permanente de España ante la Unesco (París). La duración oscila entre los 10 y los 12 meses, comenzando en el otoño de 2022. Hay que tener la nacionalidad española, no ser mayor de 35 años, acreditar una licenciatura o grado universitario, y un máster o doctorado en áreas de gestión cultural. Ver más e inscripción en: http://www.injuve.es/convocatorias/becas/

Becas de formación y especialización sobre Unión Europea y Acción Exterior

Hasta el día 5 de abril está abierto el plazo para cursar la solicitud para una de las 10 becas de formación y especialización que convoca la Secretaría General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía. Todas son para un periodo de 12 meses. Siete becas son para realizar en Sevilla el programa de formación y especialización sobre Unión Europea y Acción Exterior. Cada beca tiene una cuantía de 12.844 euros. Las otras tres becas son para llevar a cabo ese programa formativo en la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas, y la cuantía de cada una de esas tres becas asciende a 16.937 euros. Pueden aspirar a ellas cualquier persona que no sea mayor de 35 años y que resida en Andalucía, tenga la nacionalidad española o de otro estado miembro de la Unión Europea, y un título universitario (Grado Oficial, Máster Oficial, Doctorado o Licenciatura). Ver más e inscripción en: https://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/areas/accion-exterior/formacion/paginas/becas-union-europea.html

Aspirar a uno de los Premios Nacionales de Juventud 2022

Hasta el día 20 de abril está abierto el plazo para presentar candidaturas a los Premios Nacionales de Juventud 2022. Se conceden a jóvenes que no superen los 30 años de edad y que destaquen por su compromiso con la sociedad. Hay seis premios, uno por categoría: Compromiso social, como reconocimiento a la labor social y voluntaria desarrollada. Cultura, por la utilización de disciplinas artísticas para transmitir valores. Medio Ambiente, por actuaciones que fomenten el respeto al medioambiente. Deporte, por actividades realizadas para que el deporte sea un medio para adquirir y transmitir valores entre los más jóvenes. Ciencia y Tecnología, como reconocimiento a iniciativas o actuaciones. Derechos Humanos, por acciones desarrolladas en el ámbito de los derechos humanos. Cada uno de los seis premios está dotado con 5.000 euros. Ver más e inscripción en: http://www.injuve.es/conocenos/noticia/convocatoria-premios-nacionales-de-juventud-2022

Premio a la Sostenibilidad Marina para jóvenes investigadores

Hasta el 2 de mayo está abierto el plazo para concurrir al Premio Fundación Banco Sabadell a la Sostenibilidad Marina, con el objetivo de incentivar el trabajo de los científicos en el campo de la regeneración y explotación sostenible del medio mariano. La dotación del premio es de 30.000 euros. Se otorgará a un/a joven investigador/a con un currículo destacado en el campo de: Sostenibilidad en la explotación de los recursos marinos, tanto en industrias marinas tradicionales (pesca, transporte, acuicultura, turismo costero, etc), como en nuevos sectores emergentes (biotecnología, big data, energías renovables, regeneración, etc). O en el campo de la regeneración del capital natural marino recuperando bienes y servicios de los ecosistemas. Los candidatos/as deben ser propuestos por personas vinculadas a universidades o centros de investigación. El jurado estará presidido por Isabel Cacho, catedrática de la Universidad de Barcelona, en el Departamento de Dinámica de la Tierra y del Océano. Ver más e inscripción en: www.fundacionbancosabadell.com

Concurso Adicciones: Tu Punto de Mira

Hasta el 25 de mayo está abierto el plazo para participar en la edición 2022 de los Concursos Adicciones Tu Punto de Mira, en el marco del Programa “Tu Punto” de prevención de riesgos derivados del consumo de drogas y otras conductas adictivas entre estudiantes universitarios, financiado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Pueden participar estudiantes de cualquier universidad española y estudiantes de enseñanzas de secundaria post-obligatorias (bachillerato, ciclos formativos y enseñanzas de régimen especial). El vídeo tiene que ser inédito y colgarse en una web pública (como Youtube, Vimeo, etc.) que permita su visión pública y poder incrustarlo en la web. Hay tres modalidades: el de videos inéditos de 2 minutos de duración; el concurso de prevención de riesgos gracias a utilizar la red social Tiktok; y el de carteles en Instagram sobre prevención del consumo de drogas y otras conductas adictivas. Hay premio en metálico para cada uno de los tres ganadores de las tres categorías. Ver más e inscripción en: https://www.tupunto.org/inscripcion-11-concurso-adicciones-tu-punto-de-vista/

Becas para estudiar en el Instituto Europeo del Diseño

Hastael día 5 de abril está abierto el plazo para solicitar las Becas IED Design Talent 2022 del Instituto Europeo del Diseño (IED), que tiene centros formativos en Madrid, Barcelona y Bilbao. Las becas dan acceso al primer curso de estas titulaciones de nivel universitario. La convocatoria es para todos aquellos jóvenes que demuestren un talento creativo especial y un claro potencial para los estudios de diseño. Pueden tener cualquier nacionalidad, y a partir de 16 años de edad. Han de presentar un trabajo en formato digital a través de la plataforma IED habilitada para ello. Ver más e inscripción en: https://iedbarcelona.es/eventos-info/concurso-de-becas-ied-design-talent-2022/

Inversión de 200.000 euros en impacto social con alimentación sostenible o con arte ciudadano

Hasta el día 1 de mayo está abierto el plazo para ser elegido a participar en la primera edición del programa de inversión de impacto Tiina (Transformación e impacto a través de la inversión en arte y alimentación). Impulsado por la Fundación Daniel y Nina Carasso en colaboración con la Fundación Ship2B, para jóvenes proyectos que promueven la transformación social hacia una sociedad más ecológica, justa e inclusiva a través de la alimentación sostenible o el arte ciudadano. Cuenta con una dotación de 200.000 euros para empresas sociales, start-ups o entidades sin ánimo de lucro que tengan un proyecto innovador, con impacto social y/o medioambiental que pueda generar una transformación real, con potencial de rentabilidad o auto-sostenibilidad y que operen en España. La Fundación Daniel y Nina Carasso y la Fundación Ship2B seleccionarán 16 proyectos a partir de la evaluación de su impacto social y/o medioambiental, su modelo de negocio y su equipo, así como la aportación del programa al proyecto concreto. Desde Ship2B se realizará seguimiento a partir del momento de concesión de la financiación. Ver más e inscripción en: https://www.ship2b.org/programa/tiina-programa-inversion-de-impacto-arte-alimentacion/

Certamen Ponti & Partners para jóvenes emprendedores

Hasta el día 10 de abril está abierto el plazo de participación en el concurso para jóvenes promovido por Ponti & Partners con el fin de que, a través de la innovación y de la creatividad, pretendan contribuir a dejar un futuro mejor. Participando en el concurso podrá dar a su proyecto el empujón que necesita para poder convertirlo en realidad. El/la ganador/a del concurso dispondrá de 2.000 euros a consumir en honorarios de Ponti & Partners que le ayudarán a trazar e implementar una estrategia de protección patentable de su proyecto. Ver más e inscripción en: https://concursopontiandpartners.carrd.co/

Concurso Nacional de Podcast Escolar

Hasta el día 30 de abril está abierto el plazo para que el alumnado y los docentes de cualquier colegio o instituto de España, sea público, concertado o privado, se presente a la segunda edición del Concurso Nacional de Podcast Escolar, promovido por Radio Nacional de España en colaboración con Eloquenze. Para potenciar el trabajo en equipo, la creatividad y la comunicación de los alumnos. Tres valores importantísimos para su futuro. Los podcast han de tener una duración máxima de cinco minutos y en castellano. Pueden tener formato de programa, informativo, reportaje, documental o ficción sonora (cuentos, fábulas, recreaciones históricas...). Puede ser real o inventado, serio o divertido; grabado en directo o con postproducción. En la plataforma Eloquenze están las bases por las que se rige, el material didáctico para ayudar a producir el espacio y los podcasts participantes. Cada centro puede presentar un podcast por cada aula, ya sean de Primaria, de ESO, de Bachillerato o de FP. Se otorgará un premio por categoría, que consistirá en: La visita de un equipo de Radio Nacional de España al colegio ganador en cada categoría para la grabación/emisión de un programa de radio de emisión nacional. Además, un año de plataforma gratuita en Eloquenze.com, y un lote de productos de RTVE. Ver más e inscripción en: https://www.eloquenze.com/

Inspiraciencia, concurso de relatos para imaginar la ciencia desde la ficción

Hasta el 22 de mayo está abierto el plazo para participar en Inspiraciencia, concurso de relatos de inspiración científica. Es una iniciativa que relaciona ciencia y escritura de una manera lúdica, un espacio abierto para pensar e imaginar la ciencia desde la ficción. Su objetivo es fomentar el acercamiento al pensamiento científico, de forma libre y personal, a través de la creación literaria y de explorar realidades antes no imaginadas. Se pueden presentar relatos de una extensión máxima de 800 palabras, o de temática libre o sobre Inteligencia Artificial. El concurso tiene dos categorías: joven (menores de 18 años) y adulto (a partir de 18 años). Los relatos pueden presentarse en castellano, en catalán, en euskera o en gallego. Consulta las bases del concurso. Ver más e inscripción en: https://inspiraciencia.es/es/concurso

El miércoles 30 de marzo, y los siguientes miércoles, incluiremos otras 'Oportunidades para Jóvenes' para que sean descubiertas y aprovechadas.