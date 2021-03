Comprueba si alguna de estas ofertas de empleo en Sevilla es buena para ti

La apertura de ofertas de empleo en busca de candidatos y la demanda de empleo en las especializaciones o en los sectores económicos con más potencial de crecimiento son necesidades cuya confluencia tampoco se paraliza en Semana Santa. Seguimos publicando como cada lunes nuevas entregas de esta panorámica de información y orientación, con ofertas actuales de empleo a los que aspirar en Sevilla, en perfiles profesionales y en ámbitos empresariales donde hay dinamismo y perspectiva de futuro. Creados tanto por empresas y entidades sevillanas como por compañías nacionales y extranjeras que han abierto subsedes o delegaciones en la capital andaluza para desarrollar negocio dentro y fuera de España. Y en la sección 'Empleos con más Futuro' puede ver también las que he publicado los lunes anteriores, y ahí también hallará las que se difundan los próximos lunes.

Ofertas de empleo en el Instituto de Microelectrónica de Sevilla

En el Parque Científico Tecnológico Cartuja está el Instituto de Microelectrónica de Sevilla, centro de investigación aplicada promovido por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y por la Universidad de Sevilla. Hasta el 31 de mayo está abierto el plazo para presentar candidaturas a los tres puestos de trabajo que ofrece con el fin de participar durante tres años en el proyecto Spirs (Security Platform for ICT System Rooted at the Silicon Manufacturing Process), liderado por el Instituto de Microelectrónica de Sevilla y financiado por la Comisión Europea a través del programa Horizonte 2020. La directora del proyecto es la investigadora Piedad Brox. El objetivo es aumentar la seguridad digital ante ciberataques, mediante un sistema que pueda usarse para la reproducción de claves criptográficas sin que sea necesario el almacenamiento de la clave. Además, también ofrece un contrato de investigación por un periodo de dos años, con un salario bruto de 26.000 euros al año, dentro de su línea de investigación en microelectrónica para seguridad. Con el fin de diseñar soluciones hardware para manejar las identidades de cosas y personas con confianza, seguridad y privacidad en el Internet de las Cosas (IoT). Seguridad basada en hardware para tecnologías blockchain. Los candidatos deben tener el grado en Electrónica, Telecomunicaciones, Robótica, Informática o similar. Ver más en: http://www.imse-cnm.csic.es

Técnica de Laboratorio de Materiales y Procesos

También está en el PCT Cartuja la empresa Alter Technology, importante proveedor de servicios de microelectrónica y optoelectrónica en ingeniería, aprovisionamiento, ensamblaje y pruebas en el sector espacial y en otros sectores donde se soportan ambientes extremos. Tiene abierta una oferta de empleo para el puesto de Técnic@ de Laboratorio de Materiales y Procesos. Los requisitos son tener formación técnica (ya sea vía FP o universitaria) en laboratorio de análisis y control de calidad, y con experiencia en preparación de muestras. Se valorará la experiencia en instrumentación como cortadoras de precisión, pulidoras, uso de binoculares y microscopios ópticos. Para más información, ver: www.altertechnology-group.com/en/career/job-offers/

Jefatura de Producción del Teatro de la Maestranza

Hasta el día 9 de abril está abierto el plazo para presentar candidaturas al puesto de jefatura de producción del Teatro de la Maestranza, uno de los más importantes dentro de la organización del principal espacio escénico y musical de Sevilla. Reportando directamente al director general, Javier Menéndez, se busca una persona con experiencia en puesto similar durante al menos 5 años, con alto nivel de inglés y de otro idioma (preferiblemente alemán, italiano o francés). Entre sus funciones, la relación, negociación y contratación con artistas, compañías, espectáculos en gira, equipos creativos y producciones; la coordinación con el departamento técnico del teatro para todas las cuestiones relacionadas con los espectáculos; la relación con otros teatros para negociar alquileres de producciones o coproducciones; y la coordinación con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y con el director del Coro del Teatro para las actividades a realizar en el Maestranza. Ver más en: www.teatrodelamaestranza.es

Desarrollar nuevos negocios

La empresa sevillana Energés Gestión Medioambiental, especializada en ingeniería y ejecución integral de instalaciones fotovoltaicas, ofrece incorporarse al puesto de desarrollador de nuevos negocios, abriendo nuevos mercados de autoconsumo industrial y generando nuevos proyectos fotovoltaicos. Así como mejorar el posicionamiento de marca. Se valorarán la experiencia en el sector, los conocimientos en marketing digital y redes sociales, en energías renovables, y en herramientas informáticas de CRM para la gestión de las relaciones con los clientes. Ver más en www.energes.net

Servicios de traducción e interpretación en Tatutrad

La empresa sevillana Tatutrad, con sede en Sevilla Este, que da servicio en las diversas especialidades de la traducción y la interpretación, ofrece incorporar a su plantilla a una persona para la función de gestor de proyectos sobre traducciones en inglés. Entre sus funciones, liderar la gestión de relaciones y la prestación de servicios a los clientes; determinar la necesidad de reucrsos, estima la estructura óptima de costes, asegurar el nivel de calidad. Buscan candidatos que tengan la licenciatura en Traducción o en otro campo relacionado, y que demuestren alto interés por los idiomas.Ver más en www.tatutrad.net

Ingeniería de pruebas para equipos eléctricos y electrónicos

La empresa sevillana Soologic, que tiene su sede en el barrio de Nervión, busca incorporar a tres personas para las funciones de ingeniería de pruebas, en un proyecto de dos años de duración para equipos eléctricos y electrónicos en buques militares que se están construyendo en San Fernando (Cádiz). Han de tener titulación mínima de Grado Superior de FP con especialidad en Informática, o Comunicaciones, o Electrónica o Electricidad. Y experiencia de al menos dos años en trabajos de interpretación y manejo de planos en equipos eléctricos y electrónicos. El desempeño será de responsable de proyectos de tecnologías de la información, incluyendo la gestión con el cliente, así como colaborar en la elaboración de soluciones técnicas para nuevas ofertas. Quienes estén interesados pueden escribir a seleccion@soologic.com

Desarrollos 'Front End' con la multinacional NTT

La multinacional japonesa NTT busca contratar a una persona para incorporar a su equipo en Sevilla con la función de ser desarrollador 'front end'. Debe tener dominio de las telecomunicaciones y la programación informática, en herramientas y lenguajes como CSS, JS, Angular, Git, Linux, y que además contara con conocimientos en aplicaciones de diseño gráfico, Docker, y habilidades en automatización de tareas y procesos, ayudando a crear 'scripts' para alcanzar altas cotas de eficiencia y automatizar las operaciones de un gran entorno de redes. Ver más en https://careers.hello.global.ntt/global/

Coordinación de ventas de accesorios

La empresa japonesa KYB, especializada en hidráulica, con tecnología de amortiguadores muy utilizada en las industrias aeronáutica, ferroviaria y marítima, ofrece incorporar a su equipo a una persona que, desde Sevilla o Málaga, ejerza las funciones de coordinador de ventas en el mercado de accesorios para los clientes en sur de España, Canarias y sur de Portugal. Y resolver los problemas que puedan tener los clientes relacionados con los productos o servicios posventa. Buscan candidatos con al menos 3 años de experiencia gestionando canales de venta, y con fuerte orientación a la consecución de resultados, estableciendo prioridades y minimizando el trabajo no productivo, y con alto nivel de inglés.

Nuevas funcionalidades de integración digital

La empresa sevillana CoverManager, que está destacando mucho gestionando en España y otros 10 países reservas para restaurantes e integrando plataformas de pago, en su crecimiento tiene abierta la oferta de incorporarse al puesto de desarrollador de PHP para la creación de nuevas funcionalidades, mejoras de código e integraciones con terceros. Con experiencia en bases de datos relacionales, en en tareas de monitorización, detección y análisis de problemas de rendimiento y escalabilidad de la infraestructura. Encabezada por José Antonio Pérez Moral, tiene su sede en la Avenida de la Constitución. CoverManager está basado en un 'stack' tecnológico muy variado y compuesto por diferentes servicios desarrollados en ReactNative, NodeJS, PHP, Javascript, etc. Ver más en www.covermanager.com

Comercial de vehículos industriales

Automóviles Berrocar, empresa sevillana del sector automoción, que ofrece a profesionales y particulares la venta de vehículos nuevos y usados, busca incorporar a una persona para la labor comercial dentro de la provincia de Sevilla, con especial conocimiento de vehiculos industriales. Ofrece contrato de larga duracion, salario fijo garantizado, además de comisiones y premios según objetivos previamente marcados. Para aspirar a dicho empleo es requisito indispensable una amplia experiencia en el sector. Ver más en www.berrocar.com

