Ofertas de empleos para diversos perfiles profesionales en Sevilla

Como cada lunes, publicamos nuevas entregas de esta panorámica de información y orientación, con ofertas actuales de empleo a las que aspirar para trabajar presencialmente en Sevilla (y también desde Sevilla para empleos que se convocan directamente con el fin de realizarlos en remoto), en perfiles profesionales y en ámbitos empresariales, muy variados entre sí, donde hay dinamismo y perspectiva de futuro. En la sección 'Empleos con más Futuro' puede ver también las que he publicado los lunes anteriores, y ahí también hallará las que se difundan los próximos lunes.

Especialista en macroinvertebrados para DBO5

Hasta el 24 de marzo está abierta la oferta de empleo en la empresa sevillana DBO5, especializada en los servicios relacionados con el control de calidad del agua, para incorporar a una persona en su sede, ubicada en Mairena del Aljarafe, en el puesto de Técnico Limnólogo/a . Se encargará de los trabajos de análisis de muestras de macroinvertebrados bentónicos como indicador biológico en la valoración de estado ecológico de las masas de agua. Piden tener al menos el grado en Biología, Ciencias Ambientales o Ingeniería. Se priorizarán las candidaturas que hayan cursado formación postgrado en calidad de aguas. Piden conocimientos de taxonomía del grupo de macroinvertebrados bentónicos. Se requiere experiencia previa en identificación de macroinvertebrados bentónicos de cursos fluviales. Manejo solvente de guías de identificación y destreza en el procesado e identificación de muestras. Las personas interesadas han de enviar su documentación a la dirección de correo electrónico biocalidad@dbo5.com , indicando en el asunto “Oferta macroinvertebrados”. Ver más en: http://www.dbo5.com

Gestión de partenariados europeos en Acurable

La empresa Acurable, de dispositivos médicos para una detección más temprana, un tratamiento más rápido y una mejor gestión de las enfermedades crónicas, con oficinas en Londres y Sevilla, tiene abierta una oferta de empleo para incorporar en Sevilla a una persona en el puesto de gestor de partenariados europeos. Reportará al director comercial para Europa y será responsable de establecer y administrar todos los aspectos de las alianzas en nuevos mercados europeos. Ha de viajar a Londres una vez al mes, además de realizar viajes a otros países. Debe tener experiencia en establecer y gestionar alianzas en el sector salud, capacidad para trabajar de forma eficaz tanto en equipo como de forma independiente. Capacidad de enlace con los tomadores de decisiones clave y personas influyentes que ayudan a los equipos clínicos a tomar decisiones. Experiencia en procesos de licitación pública o privada. Ver más en: https://acurable.com/es/careers/jobs

Administrador/a de gestores de identidades en Avanade

La multinacional tecnológica Avanade, filial de Accenture creada en alianza con Microsoft, tiene abiertas varias ofertas de empleo para su sede en Sevilla. Una es para el puesto de administrador/a de gestores de identidades. Piden tener nivel en inglés técnico y al menos 2 años de experiencia en: Conocimientos de arquitectura de soluciones IdM, Administración de Active Directory Domain Services, Administración Azure AD. Valorable experiencia en: CyberArk, Powershell, WSUS, MDT... Otras ofertas de empleo de Avanade en Sevilla son para perfiles profesionales como: consultor/a de protección de datos, consultor/a de Power Platform, arquitecto/a de soluciones informáticas Modern Workplace, consultoría en .NET con Docker y Kubernetes, arquitectura de soluciones en inteligencia artificial, arquitectura de soluciones en IoT, , Ver más en: https://avanadecareers.dejobs.org/seville-esp/

Expertos/as en el tratamiento de adicciones

El Centro de Adicción Sevilla tiene abiertas varias ofertas de empleo, buscando profesionales con experiencia en el tratamiento de adicciones. Para estos perfiles: Trabajador social. Educador social. Monitor. Técnico/a en cuidados auxiliares de enfermería. Deben ser personas proactivas y con experiencia a la hora de trabajar en grupos de terapias, acostumbrados a trabajar de cara al público. Al mismo tiempo, ser capaces de establecer relaciones de confianza con los pacientes. Las personas interesadas han de enviar su documentación a la dirección de correo electrónico direccion@centrodeadiccionsevilla.es y ver más en: https://centrodeadiccionsevilla.es/equipo-humano/

Especialista en soporte técnico en Königstein

La empresa sevillana Königstein, de equipamiento para talleres mecánicos, tiene abierta una oferta de empleo para incorporar a una persona en el puesto de especialista en soporte técnico, dentro del área de post-venta, para atender a los clientes en cuestiones como asistencia técnica, garantías, acompañamiento, elaboración de protocolos de funcionamiento de equipamiento. Piden tener al menos 3 años de experiencia, y formación de grado medio o superior en electrónica, mecánica o similar. Nivel avanzado de inglés, valorable el conocimiento del francés. Fundamentos en hidráulica, manejo del paquete informático Office y de los CRM. El salario bruto anual es de 20.000 euros. Ver más en: https://konigstein.es/

Dirección del Centro en Sevilla del CIEE

La organización Center for International Education and Exchange (CIEE), que promueve los estudios de estudiantes en el extranjero y las experiencias de intercambio internacional para ayudar a desarrollar habilidades personales en un mundo globalmente interdependiente y culturalmente diverso, tiene abierta una oferta de empleo para incorporar a una persona al puesto de dirección del centro que tiene desde hace décadas en Sevilla, en la calle Muñoz y Pabón, cerca de la Alfalfa. Tendrá la responsabilidad general de la gestión de todos los aspectos del Centro, supervisando la planificación y ejecución de todos los programas de CIEE, reclutando y desarrollando el equipo del Centro y asegurando los más altos niveles de calidad y satisfacción de los estudiantes, tanto en el programa académico como en los servicios (trámites, actividades, viviendas, etc.). Piden tener al menos 10 años de experiencia en un rol de liderazgo para estudiantes en el extranjero, intercambio educativo internacional o un entorno institucional de educación superior relacionado, y experiencia laboral relevante en Sevilla. Ver más en: https://www.ciee.org

Contable fiscal en Qubist

La empresa sevillana Qubist, que aporta asesoramiento a empresas, desde la parte fiscal hasta el marketing online, tiene abierta una oferta de empleo para incorporar a una persona en el puesto de contable fiscal. Con experiencia en contabilidad y modelos fiscales. Con capacidad para presentar de forma autónoma las declaraciones fiscales de IVA, IRPF, Sociedades, etc. Imprescindible manejo del programa A3, así como uso de la web de la Agencia Tributaria. Piden tener al menos 5 años de experiencia en contabilidad y tratamiento de presentación de impuestos y autoliquidaciones. Preferiblemente en asesorías. Ver más en: https://www.qubist.pro

Ofertas de empleo en Z1

La empresa sevillana Z1 Digital Studio, de alto nivel internacional, entre las ofertas de empleo que tiene abiertas están la de Scrum Master y la de Director/a de Producto. En la primera, la función principal es guiar al equipo de desarrollos para adoptar la metodología Scrum y asegurar que alcance sus objetivos en el cronograma de cada proyecto. En la segunda, el principal cometido es trabajar con el cliente y con el equipo de desarrollo para definir los requisitos del proyecto y priorizar cómo agregar el máximo valor en el producto a los clientes. El salario bruto anual está entre 25.000 y 40.000 euros. Ver más en: https://z1.digital/careers

Chef ejecutivo/a en el grupo de restauración Panot

La empresa sevillana de restauración y hostelería Grupo Panot, que tiene establecimientos como Catalina Casa de Comidas y La Quinta Brasería, cuenta con varias ofertas de empleo abiertas en busca de aspirantes. Una de ellas es para el puesto de chef ejecutivo/a que asuma la gestión integral del área gastronómica del grupo, así como de las aperturas de los nuevos proyectos. Entre sus funciones: Diseño y supervisión de los diferentes conceptos gastronómicos del Grupo, cartas y menús de temporada, junto a la dirección. Gestión y dirección integral de los equipos humanos de cocina, conjuntamente con los/las chefs de cada restaurante. Selección del personal de cocina, establecer planes de promoción interna y formación continua conjuntamente con los/las chefs de cada restaurante. Gestión y control de los costes, inventarios, fichas técnicas y compras a proveedores. Piden tener al menos 3 años de experiencia en esa posición, y amplia formación y carrera en cocinas de alta gastronomía. El salario bruto anual es superior a 50.000 euros. Ver más en: https://grupopanot.com/

Responsable de alimentos y bebidas en Hotel Casa 1800

La empresa Hotel Casa 1800, que tiene hotel en Sevilla y en Granada, tiene abierta una oferta de empleo para incorporar a una persona como responsable del departamento de alimentación y bebidas. Debe tener formación en hostelería, fluidez en el manejo del inglés y experiencia previa en un puesto similar. Ver más en: https://www.hotelcasa1800sevilla.com/es/

El lunes 27 de marzo, y los siguientes lunes, al igual que hicimos en los meses precedentes, incluiremos otras referencias de ofertas de empleo en Sevilla y/o desde Sevilla con ejemplos en sectores comerciales, industriales, servicios, investigación, etc., tanto por parte de empresas sevillanas como de otras españolas y extranjeras que también tienen actividad desde la capital andaluza.