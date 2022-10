Panorámica muy variada de nuevas ofertas de empleos en Sevilla

Como cada lunes, publicamos nuevas entregas de esta panorámica de información y orientación, con ofertas actuales de empleo a las que aspirar para trabajar presencialmente en Sevilla (y también desde Sevilla para empleos que se convocan directamente con el fin de realizarlos en remoto), en perfiles profesionales y en ámbitos empresariales, muy variados entre sí, donde hay dinamismo y perspectiva de futuro. En la sección 'Empleos con más Futuro' puede ver también las que he publicado los lunes anteriores, y ahí también hallará las que se difundan los próximos lunes.

Técnico/a comercial interno de bombas y válvulas en KSB

KSB Spain es una compañía especializada en bombas, válvulas y prestación de servicio, que forma parte del Grupo KSB, uno de los líderes mundiales para casi todas las aplicaciones que impliquen el transporte de fluidos. Tienen abierta una oferta de empleo para incorporar a una persona a su centro regional, que está en el polígono PIBO de Bollullos de la Mitación, y dedicarse a ser técnico/a comercial interno para los clientes de bomba y válvula. Elaborando las propuestas técnicas y comerciales (oferta) y siendo el soporte interno del vendedor externo en la atención al cliente en la fase de venta. No es imprescindible tener experiencia previa. Piden tener titulación de grado en ingeniería (especialidad mecánica y/o electrónica), nivel B2 en inglés, se valorarán conocimientos en alemán y/o francés. El salario bruto anual está entre 24.000 y 30.000 euros. Ver más en: https://www.ksb.com/

Integrador/a social de acogida desde la delegación de CEAR en Sevilla

La delegación en Sevilla del Centro Español de Ayuda al Refugiado (CEAR) tiene abierta una oferta de empleo para incorporar a una persona como integrador/a social de acogida. Entre sus funciones: Informar, colaborar y acompañar a los/las beneficiarios/as en la realización de trámites relacionados con la vida diaria y en aquellos necesarios para su atención personal y familiar y para el acceso a servicios o gestión de recursos. Realizar las gestiones necesarias para la prevención y/o tratamiento en el ámbito sanitario, y para la escolarización de los/las menores y su acceso a los recursos socioeducativos. Acompañar a las personas usuarias para propiciar el acceso a la vivienda. Velar por la convivencia de los pisos de acogida: mediación en situaciones de conflictos en los pisos. Piden tener dominio del árabe o el francés, y al menos 2 años de experiencia en intervención social, y con colectivos en situación de especial vulnerabilidad (salud mental, violencia de género, adicciones). Ver más en: https://www.cear.es/

Elaboración de ofertas técnicas de protección contra incendios en Pefipresa

La empresa española Pefipresa, dedicada a la instalación y mantenimiento de sistemas de protección contra incendios, tiene abierta una oferta de empleo para incorporar a su delegación de Sevilla a una persona en el puesto de técnico/a en el área comercial de la parte de instalaciones. Entre sus funciones: Realización de presupuestos técnicos-económicos de sistemas de protección contra incendios, con evaluación de costes, optimización de diseños, definición de márgenes y condiciones comerciales, seguimiento y cierre de la oferta. Determinar la viabilidad de los proyectos a ofertar de acuerdo a las condiciones requeridos por el cliente y el valor económico ofertado. Negociar las condiciones técnico-económicas del pedido. Apoyo a producción en el seguimiento de obras en ejecución, interlocución con cliente y resolución de incidencias. Identificación de oportunidades comerciales: obras en ejecución y compañías en desarrollo. Seguimiento y fidelización de la cartera de clientes. Apoyo a ingenierías en el diseño de proyectos de futura ejecución. Ver más en: https://www.pefipresa.com

Administrativo/a para departamento de cadena de suministro en Ángel Camacho

El grupo empresarial sevillano Ángel Camacho Alimentación, con sede central en Morón de la Frontera, tiene abierta una oferta de empleo para incorporar a una persona en el puesto de administrativo/a del departamento de Cadena de Suministro. Desarrollará las siguientes funciones: Aprovisionamiento de diversas materias: packaging, materias primas, etc. Comunicación con proveedores. Control de 'stock' en almacenes internos y externos. Tareas relacionadas con importación de materias. Grabación de pedidos, contratos marcos, mantenimiento de tarifas y condiciones de compras. Piden tener estudios de al menos Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración y Gestión, y al menos 2 años de experiencia en empresa industrial o de alimentación desarrollando tareas en el departamento de compras, cadena de suministro y/o aprovisionamiento. Ver más en: https://www.angelcamacho.com/

Jefatura de proyectos en el área de servicios digitales y tecnológicos de BDO

La multinacional de servicios profesionales BDO tiene abierta una oferta de trabajo con el fin de incorporar a una persona en sedes como la que tiene en Sevilla para el puesto de jefatura de proyectos en el área BDO Digital & Tech Services e integrarse en un equipo multidisciplinar de transformación digital. Piden tener al menos 3 años de experiencia programando para proyectos Dynamics NAV o Business Central. Ver más en: https://www.bdo.es/

Técnico/a de telecomunicaciones, replanteo, instalación y análisis en Galgus

La empresa tecnológica sevillana Galgus, de primer nivel internacional en tecnología Wi-Fi, entre sus numerosas ofertas de empleo para consolidar su crecimiento, tiene abiertas para incorporar a dos personas como técnico/a de telecomunicaciones, replanteo, instalación y análisis en un departamento de nueva creación, orientado a la gestión, diseño y mantenimiento de grandes sistemas Wi-Fi, como pueden ser hoteles o proyectos de gran envergadura. Realizando el replanteo de instalaciones Wi-Fi, diseño 3D, análisis de redes y mantenimiento de los proyectos que lo soliciten. Realizando también la preventa y gestión hasta la entrega de todos los proyectos de hoteles. Piden tener al menos 3 años de experiencia laboral en el área de instalaciones de telecomunicaciones. Ver más en: https://www.galgus.net

Delegado/a comercial de EnergoConsulting en la provincia de Sevilla

La empresa española EnergoConsulting, con más de 10 años de experiencia en el sector orientado a empresas y a grandes cuentas, para seguir con su crecimiento tienen abierta una oferta de empleo en el puesto de delegado/a comercial para la provincia de Sevilla. Entre sus funciones: Gestionar diferentes equipos comerciales en el sector de la energía. Promover el plan de promoción interna y formación de nuevos jefes de equipo. Responsable del cumplimiento de los objetivos de ventas del equipo comercial. Piden tener al menos 1 año de experiencia en el sector energético y al menos 1 año de experiencia gestionando equipo. El salario bruto anual para ese puesto está entre 36.000 y 60.000 euros. Ver más en: https://energoconsulting.com

Jefatura de cocina en Desacato

El restaurante Desacato, de estilo cosmopolita en su propuesta gastronómica, y que está radicado en la calle Amor de Dios, tiene abierta una oferta de empleo para incorporar a una persona en el puesto de jefatura de cocina. Con las siguientes responsabilidades: Organizar y cuidar al equipo. Gestionar y optimizar las compras. Control de mermas. Creación de menús y fueras de carta. Mantenimiento y cuidado de las herramientas de trabajo e instalaciones. Piden tener al menos 2 años de experiencia. Quien sea elegido tendrá a su cargo entre 6 y 10 personas. El salario bruto anual es entre 24.000 y 30.000 euros. Ver más en: https://restaurantedesacato.com

Delineantes para CAD & BIM Services

La empresa española CAD & BIM Services tiene abiertas ofertas de empleo para delineantes con destreza en AutoCAD, se incorporarán en Sevilla a importantes proyectos de arquitectura e ingeniería. Las posiciones a cubrir son: delineantes de obra civil (trazado, movimiento de tierras, zanjas, muros de contención, cimentaciones, zapatas, drenaje transversal y longitudinal, etc.) en proyectos de obras lineales, obras hidráulicas, plantas fotovoltaicas, etc. Y también buscan contratar a delineantes de estructuras (detallado de estructuras metálicas, detallado de estructuras de hormigón, armado y pretensado, etc.) en proyectos de puentes, pasarelas, viaductos, túneles, pasos inferiores y superiores, estaciones de tren, plantas industriales, etc. Piden tener al menos 2 años de experiencia. Ver más en: https://cadbimservices.com

Comercial para Grupajes del Mar

La empresa española Grupajes del Mar, especializada en el transporte marítimo de mercancías, tiene abierta una oferta de trabajo para incorporar en su delegación de Sevilla a una persona en el puesto de comercial. Se encargará de potenciar las ventas de servicios de Transporte, Terrestre y Marítimo (Baleares, Canarias, Nacional e Internacional), en toda su área de influencia. Piden tener

formación en administración, comercio o transporte y logística, y al menos 2 años de experiencia en posición similar. Ver más en: https://www.grupamar.es

El lunes 17 de octubre, y los siguientes lunes, al igual que hicimos en los meses precedentes, incluiremos otras referencias de ofertas de empleo en Sevilla y/o desde Sevilla con ejemplos en sectores comerciales, industriales, servicios, investigación, etc., tanto por parte de empresas sevillanas como de otras españolas y extranjeras que también tienen actividad desde la capital andaluza.