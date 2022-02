Ayuso desvela cuánto cobró su hermano por la «gestión»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aclarado que su hermano, Tomás Díaz Ayuso, cobró 55.000 euros más IVA de la empresa Priviet Sportive no por obtener un contrato con la Administración regional sino por el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material sanitario, en concreto mascarillas en China, y por su traslado a Madrid.

"Es una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación", ha defendido a través de un comunicado este viernes, donde ha subrayado que da esta explicación tras poner "en tela de juicio" la Dirección del PP su "honorabilidad" y la de su Gobierno.

En el mismo, Ayuso ha reconocido que siempre se ha negado a dar explicaciones sobre la actividad laboral de su hermano y nunca ha interferido en ella. Ha admitido que quizás haya sido "en error" pero le parece "denigrante" tener que aclarar las relaciones comerciales de su hermano con una empresa "por sospechas basadas en informaciones que nadie explica de dónde han salido".

La presidenta madrileña ha explicado que su hermano envió a la empresa Priviet Sportive cuatro facturas en el año 2020. Según ha detallado, la factura de 30 de junio de 2020 fue por gestiones para la compra de mascarillas en China, vendidas a la Comunidad de Madrid a 5 euros cuando los precios en ese momento llegaban a 10,5 euros.

Así, ha expuesto que en ese momento, abril de 2020, las siguientes empresas vendieron mascarillas a precios superiores: Biogen (FP3: 10,5€), Palex (FFP2: 6,5€), Lost Simetry (FFP2: 6€), Helianthus (FFP2: 5,95€) y Barna (FFP2: 5,30€).

Ayuso ha explicado que la "factura a Priviet Sportive no es una comisión por obtener el contrato de la Administración, sino el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid, que es distinto". "Es una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación. Esa factura es de 55.850€, más IVA", ha especificado.

La presidenta ha subrayado que del resto de facturas no tiene que dar cuenta "porque no tienen relación con la Comunidad de Madrid" y su hermano tiene "derecho a su privacidad".

"Espero que con esta explicación nadie dude de mi honorabilidad ni de mi ejemplaridad. Insisto en que nunca influí para la compra de mascarillas a esta empresa, y que supe de ese contrato cuando me informó Pablo Casado, no antes", ha señalado, al tiempo que ha asegurado que facilitará el informe del secretario del Consejo de Gobierno en el que se recoge que no ha tenido "ningún deber de abstención en este contrato".