Ayuso recibirá este jueves más de 125.000 firmas a favor del ‘pin parental’

La Asociación HazteOir.org entregará este jueves a las 9.30 horasen la Asamblea de Madrid a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, un total de 125.317 firmas de personas que le piden que implante el 'pin parental' en los centros educativos de la Comunidad de Madrid "con carácter urgente".

Según ha informado HazteOir en un comunicado, las firmas que entregarán surgen de tres campañas puestas en marcha por la asociación en las últimas semanas, con el objetivo de implantar esta medida en los colegios y dirigidas a los líderes de Vox, PP y Ciudadanos y a los presidentes de varias comunidades autónomas, entre ellos la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Díaz Ayuso ha asegurado durante una entrevista que los padres tienen conocimiento previo de los talleres que van a recibir sus hijos. Sin embargo, esto no es así. Sólo tiene que pasarse por los colegios para darse cuenta de que sí existe adoctrinamiento de género a menores y de que los padres no tenían ningún tipo de información", han sostenido.

Desde esta asociación, el portavoz, Javier Villamor, han indicado que no pueden permitir que un niño o adolescente "se vea obligado a recibir lecciones de ideología de género o de educación afectivo-sexual por imposición de los políticos o de los activistas LGTBI sin conocimiento ni consentimiento de sus progenitores".

"No se trata de homofobia ni de nada semejante. Es respetar un derecho básico y de respetar verdaderamente la variedad de opiniones y sensibilidades ante la educación sexual. No deja de ser paradójico que la ley que permite estos abusos, la ley LGTBI madrileña, fuese aprobada por el PP. Y ahora Ayuso no sabe cómo salir del enredo en el que se ha metido por culpa de su falta de convicción", ha concluido el portavoz de HazteOir.org.