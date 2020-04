Casado propone un complemento extra a los sanitarios y que los esenciales cobren el sueldo bruto

El presidente del PP, Pablo Casado, ha propuesto este jueves una remuneración extra para los trabajadores de los sectores considerados esenciales, bien mediante el abono de una paga adicional o bien dejándoles exentos de pagar impuestos durante el estado de alarma por el COVID-19.

"Está muy bien que les aplaudamos todos los días a las ocho de la noche en el balcón, pero tienen que tener a las ocho de la mañana la protección para no jugarse la vida y tienen que tener una remuneración extra en su sueldo", ha afirmado Casado en Telecinco.

Ha subrayado que estos trabajadores merecen una gratificación por el riesgo que asumen y se ha mostrado convencido de que todos los ciudadanos entenderían que el Estado hiciera ese esfuerzo.

El líder del PP ha insistido en la necesidad de que el Gobierno sea eficaz y abandone su "arrogancia", "incompetencia" y "mentiras", porque es un "cóctel explosivo" y porque "esto es cuestión de buena gestión, transparencia y de ser humilde".

"Solo pido, nos llamen o no nos llamen, que sean eficaces", ha afirmado Casado, que ha vuelto a tender la mano al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con quien hace once días que no habla.

Ha señalado que aún hay tiempo para rectificar los nuevos decretos aprobados por el Consejo de Ministros, porque tal y como están redactados ahora mismo "no pueden" tener el apoyo del PP.

"No hay que matar al sector privado para luego tratar de nacionalizarlo", ha recalcado Casado, quien ha negado que la única salida a la crisis económica sea socializar los sectores productivos como hicieron los "amigos griegos" del vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias.

El presidente del PP ha cuestionado además que Sánchez pida unidad y lealtad cuando, según ha dicho, el Gobierno de coalición del PSOE y Podemos está dividido y es desleal con las comunidades autónomas.