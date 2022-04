Cómo debe ser un vino de misa para convertirse en sangre de Cristo

Tinto, blanco y también rosado, sobre todo dulce, aunque también seco... Son muchas las presentaciones que puede tener el vino de misa, pero no cualquier vino puede ser consagrado: para una perfecta transubstanciación en la sangre de Cristo ha de ser "producto de la vid, natural y puro".

Así fue el que, según la doctrina católica, utilizó Jesucristo en la última cena para instaurar la eucaristía, algo que desde entonces se conmemora cada Jueves Santo, y así lo recoge la Iglesia en su Derecho Canónico y en el Misal Romano.

Los preceptos no detallan mucho más, salvo que este vino no puede estar mezclado con "sustancias extrañas" y que se debe extremar su cuidado para que se conserve en perfecto estado y no se avinagre.

En la práctica, se trata de que su elaboración tenga una "fermentación natural", sin aditivos químicos que lo adulteren, explica a Efeagro el secretario de la Comisión Episcopal para la Liturgia de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Ramón Navarro.

Consiste en "respetar la pureza de la materia prima" porque de lo contrario "seria inválido", dice a Efeagro el padre Daniel Gutiérrez, del Monasterio de Santa María la Real de la Oliva, de la Orden Cisterciense y ubicado en la localidad navarra de Carcastillo.

En este lugar cuentan con cerca de 30 hectáreas de viñedo de cuyo fruto elaboran varios tipos de vino, incluido aquel que es apto para celebrar la eucaristía, y lo usan para sus ceremonias religiosas pero también para venderlo a otras parroquias y al público en general.

"El vino de misa que hacemos nosotros tiene un tanto por ciento de vino dulce, conservando el dulce de la uva, no añadimos edulcorantes artificiales en el proceso de la fermentación, que es la transformación del azúcar de la uva en alcohol", cuenta Gutiérrez.