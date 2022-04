Feijóo mantiene la puerta abierta a Casado

"Me ha dicho que descartaba en este momento esa posibilidad y le mantuve la puerta abierta porque, primero ha sido presidente de mi partido y, por tanto, ha sido mi presidente durante cuatro años; y segundo, tiene vocación política", ha subrayado.

En una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha asegurado que ambos han hablado "un par de veces" este último mes. "Ayer hablamos más de una hora en el despacho de Génova. Quedamos los dos en el despacho y me enseñó las instalaciones en la planta séptima y volvimos a hablar", ha explicado.

Feijóo compatibilizará en las próximas semanas su cargo de líder del PP con la Presidencia de la Xunta de Galicia. En la misma entrevista en Onda Cero ha asegurado que dimitirá como presidente autonómico en "las próximas semanas" y se producirá una "transición muy rápida" en Galicia.

Además, ha confesado que "no descarta" ser senador por la comunidad autónoma, si bien ha indicado que "ya es presidente de los grupos simplemente por ser presidente del PP". "Y en ese contexto decidiré si me incorporo a la Cámara Alta o no", ha apostillado.