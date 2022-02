¿Hay que quitar las mascarillas en exteriores?

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se ha mostrado este miércoles partidario de que continúe la obligatoriedad de llevar mascarilla porque cree que, si se quita ahora, la población puede entender que "barra libre otra vez".

"Se cometió un error meses atrás cuando se dijo que en la calle no se llevase", ha afirmado Revilla, cuya opinión como "ciudadano" es que "decir que no se lleve la mascarilla puede crear un ambiente de que el virus está controlado". "Y no es así", ha advertido.