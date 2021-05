«Hay un optimismo exacerbado y la situación aún es de riesgo»

El epidemiólogo explica que "estamos en una carrera", en la que "cada día que vacunamos importa". Si se inmuniza a la población mayor de 60 años, que durante la pandemia ha representado el 95 % de muertos y el 65 % de hospitalizaciones, "la situación será distinta".

A su juicio, habrá un incremento de la transmisión en jóvenes por el aumento de movilidad, del contacto y la pérdida del temor a contagiar a las personas mayores que, sin embargo, y aunque no desarrollen casos graves, podrían contagiarse y contagiar a las más jóvenes.

Según Peiró, si antes nos preocupaba que los jóvenes no contagiaran a los mayores para que no hubiera casos graves, "ahora nos tocará preocuparnos de que los mayores no contagien a los jóvenes para no incrementar la transmisión".

Explica que ese potencial repunte de casos "no tendrá" las características de los que se han visto hasta ahora: "Se caracterizará por mucha transmisión en gente joven pero con una cifra menor de hospitalizados porque los casos son menos graves cuanto menor es la edad".