La comunidad autónoma que ‘sacrificará’ la Semana Santa para llegar fuerte al verano

El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de a comunidad de Baleares, Iago Negueruela, ha asegurado este jueves que prefiere no poner en riesgo la recuperación acelerando la desescalada pensando en la Semana Santa con el objetivo de alcanzar una "fuerte recuperación" en verano gracias al turismo internacional, especialmente el británico y el alemán.

Negueruela ha resaltado en declaraciones a la Cadena SER recogidas por Europa Press que el anuncio de la desescalada por parte de Reino Unido y su efecto en las reservas demuestra "las ganas de viajar" así como la necesidad de que en los meses centrales de la temporada turística pueda estar en marcha el pasaporte sanitario que, junto al mantenimiento de los controles y el avance del proceso de vacunación, permitirá la recuperación.

"Hay que tenerlo todo preparado", ha apuntado el conseller porque las Islas "no pueden tener dos veranos perdidos". Respecto a la Semana Santa, ha añadido, a pesar de los buenos datos de incidencia fruto del "sacrificio" de los últimos meses, no se puede poner en riesgo sabiendo que las Islas "no son un destino prioritario" en esta época del año y que el objetivo prioritario es la temporada de verano sabiendo ya que ni Alemania ni Reino Unido, emisores preferentes, "no volarán antes de mayo".

"Tenemos que ser cautos para llegar al verano, que es cuando se activa la temporada y los trabajadores vuelven a sus puestos de trabajo", ha apuntado.

Respecto al paquete de ayudas anunciado por el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, el conseller ha pedido que llegue realmente al sector turístico y a las pymes porque el Govern no tiene la capacidad para proteger a toda la planta hotelera ni al sector turístico en su conjunto.