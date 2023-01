La mujer que recogió al bebé abandonado en el frío: «aún estaba calentito»

El bebé abandonado esta mañana en Barcelona estaba abrigado, todavía "calentito" pese al frío que azotaba la ciudad, y "muy tranquilo" cuando lo han encontrado, según Ana Lidia Pérez, la mujer que lo ha recogido y se lo ha entregado a la policía.

En declaraciones a EFE Televisión, Pérez ha contado que se dirigía al trabajo, hacia las 06.45 horas de este martes, cuando un hombre que estaba parado en una esquina le ha llamado la atención y le ha señalado un bulto que estaba en el suelo, al tiempo que le decía que podía ser un bebé.

"La primera impresión es que estaba borracho, porque me pareció un muñequito, pero cuando me asomé bien a mirarlo movió los ojos y la cabecita y me cercioré de que era un bebe", ha añadido la mujer, que, como madre de dos hijos pequeños, confiesa lo "duro" que es encontrarse a "una criatura tan indefensa en ese estado".

Según Ana Lidia Pérez, cuando tras llamar a la policía ha cogido en brazos el bebé, un varón de un mes y medio o dos meses, todavía estaba "calentito", por lo que no cree que llevara en el suelo mucho rato, y "bien abrigado", dentro de una bolsa de tela, con la cabeza cubierta por un gorro, un chupete y arropado por una "sabanita roja".

"Son cosas que no deberían suceder", ha opinado la vecina, tras expresar su deseo de que el bebé, al que se han llevado en ambulancia, "esté bien y encuentre una familia que le quiera y le respete".