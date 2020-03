La ONCE devolverá el dinero por los cupones comprados y no sorteados

La ONCE reintegrará a los clientes el importe de los cupones y boletos adquiridos correspondientes a los sorteos cancelados, a excepción del Sorteo Extraordinario del Día del Padre, que se celebrará cuando las circunstancias lo permitan.

Así, se procederá a la devolución de los productos de la modalidad Cupón de la ONCE y los sorteos de Triplex de la ONCE, 7/39, y Super Once, cancelados desde el lunes, 16 de marzo.

El importe de los cupones y boletos adquiridos correspondientes a los sorteos cancelados se reintegrará a los clientes una vez finalice el estado de Alarma, para lo que informará del procedimiento a seguir llegado el momento.

Respecto al Sorteo Extraordinario del Día del Padre de la ONCE, dicho sorteo se celebrará cuando las circunstancias lo permitan, de manera que los clientes deben conservar sus cupones adquiridos con anterioridad al cese de la actividad de comercialización.

Por otra parte, mientras dure el estado de Alarma se reduce el número de sorteos de Eurojackpot en el que se puede participar a través de la página Web oficial de juego de la ONCE, donde se mantiene la venta de lotería instantánea.

Se recuerda igualmente que ha quedado paralizado el plazo de caducidad de los productos premiados por lo que, los poseedores de cupones o boletos premiados deben guardarlos para su cobro posterior.