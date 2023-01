Lo pillan copiando en el examen teórico de conducir

Un joven ha sido sorprendido mientras copiaba en el examen teórico para obtener el permiso de conducir. Empleaba un equipo tecnológico compuesto por una cámara oculta en su ropa con la que enviaba imágenes de las preguntas a un tercero que le daba las respuestas a través de un pinganillo.

El hombre, de nacionalidad pakistaní y residente en España, fue identificado por los funcionarios de la Jefatura Provincial de Tráfico en Ourense cuando realizaba la parte teórica del proceso para sacar el carné de conducir tipo B.

Los funcionarios se percataron que empleaba un sistema de comunicación con el exterior para obtener las respuestas al test. Para ello, transmitía imágenes del examen a través de una cámara oculta en su ropa y recibía la información gracias a un auricular puesto en su oído derecho.

El aspirante fue declarado no apto en la prueba, a la que no podrá presentarse durante un período de seis meses. Además, ha sido propuesto para la imposición de una multa de 500 euros por una infracción muy grave de la ley de Tráfico por emplear dispositivos no autorizados en las pruebas de obtención de autorizaciones administrativas de conducir, normativa vigente desde marzo del pasado año.