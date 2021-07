Primer tribunal que tumba el pedir el certificado covid para entrar en locales

La Sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC no entra del asunto, pero sí aprecia la necesidad de tomar una decisión de urgencia "considerando que nos hallamos ante restricciones que se están sucediendo con celeridad en el tiempo, constituyendo un verdadero derecho transitorio y que por ello exigen pronto pronunciamiento provisario" .

También suspende el límite de aforo en el interior de gimnasios y actividades físicas no federadas así como en cines, teatros, auditorios y espacios culturales, que queda fijado en un 55 por ciento para las islas en nivel 4 y sin que se pueda exigir ni tener en cuenta la tenencia o ausencia del certificado Covid.

En cuanto a la exigencia del certificado covid para acceder al interior de la hostelería o restauración en los niveles 3 y 4, la Sala alude a la jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que consideran los datos relativos a la salud como comprendidos dentro del derecho a la intimidad por lo que no cabe exigir estos datos "en este contexto".

La Sala aplica el mismo argumento para los espacios culturales y considera proporcional la medida de restricción del 55 por ciento del aforo pero sin comprobaciones de datos de salud.

Respecto a la actividad física no federada en zonas interiores, entiende que no tienen por qué ser discriminada al 33 por ciento "que avoca al cierre del establecimiento cuando no esta acreditado una especial incidencia de contagios en gimnasios o que la reducción al 33 por ciento vaya a ser el remedio pretendido por la limitación".

Por ello establece un aforo del 55 por ciento para estos espacios en el nivel de alerta 4 sin comprobaciones de datos de salud.

La Sala da tres días de plazo a las partes para alegar lo que consideren conveniente respecto a este auto judicial.