«Reivindicamos la profesionalidad de los jóvenes abogados, independientemente de nuestra edad»

Con respecto a la pretensión de que debe existir un mejor trato hacia los abogados, tanto por parte de los funcionarios de Justicia como de los clientes privados, Aida Escudero manifiesta que «la gente lo quiere todo gratis y no concibe que los abogados cobramos por nuestro trabajo a los clientes. En cuanto a los juzgados, a raíz del Covid nos empezaron a poner trabas que a día que hoy continúan y son injustificadas. Por ejemplo, en materia de barreras de acceso cuando vamos a preguntarle a los funcionarios. Tampoco nos avisan de las suspensiones de huelgas masivas que está habiendo en la Administración de Justicia. Nos enteramos de que se han suspendido los juicios, comparecencias y testificales en el mismo juzgado. La huelga sí se avisa, pero no las suspensiones de las vistas. Es verdad que no ocurre en todos los juzgados, pero sí en muchos y también hay retrasos en los procedimientos. En general, no funcionan con la agilidad que debieran los juzgados de Sevilla».

Las vías de inserción de los jóvenes abogados se centran en trabajar en un despacho por cuenta ajena o empezar como autónomo, sin olvidar la opción de opositar a las diferentes administraciones públicas que requiere más tiempo y esfuerzo. «Es complicado montar tu propio bufete, pero hay muchos abogados jóvenes que dan el paso», añade Escudero.

«En la actualidad las cosas relacionadas con las nuevas tecnologías es lo más demandado por los clientes (por ejemplo, el compilance o cumplimiento normativo de las empresas y las TIC). También otras ramas del Derecho: penal (blanqueo de capitales), civil (protección de datos) y mercantil (contrataciones de la empresa). El tema fiscal o tributario es un mundo aparte, más específico, que también tiene demanda», concluye Aída Escudero.

La AAJ es un ente asociativo profesional que reúne a todos los letrados ejercientes y no ejercientes, colegiados en Sevilla, con edades inferiores a 40 años; o bien, aquellos que aún superando esta edad no exceden de los cinco años de colegiación. Conforme a sus estatutos, entre sus fines está el ser cauce institucional para el diálogo de los jóvenes abogados dentro de la vida del Colegio de Abogados.

La nueva junta directiva de la AAJ, constituida tras celebrarse elecciones, está formada por Juan Miguel Podadera, presidente; José Hermano Ribera, vicepresidente; Elena García León, secretaria; David Pareja León, tesorero; Ana Soledad Ramos, vocal 1ª; Álvaro Japón Meji, vocal 2º; Aída Escudero, vocal 3ª; Helena Kabariti, vocal 4ª; y Melquiades Manuel Álvarez, vocal 5º.