Sánchez descarta elecciones tras el conflicto del PP en Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido al PP que aclare cuanto antes cualquier acusación de corrupción que haya podido haber dentro del Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso y ha descartado aprovechar el momento para adelantar elecciones.

El Gobierno de España "está en trabajar, en lo importante, en resolver los problemas de los ciudadanos, gobernar y garantizar la estabilidad que necesita el país y en culminar la legislatura" para superar la pandemia, consolidar el crecimiento y crear empleo, ha subrayado Sánchez.

Unas afirmaciones que ha hecho durante una rueda de prensa para dar cuenta de los resultados de la cumbre UE-África, donde Sánchez se ha referido a la grave crisis interna dentro del PP por la tensión entre Pablo Casado y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, agudizada en las últimas horas por el supuesto cobro de una comisión en la compra de mascarillas por parte del hermano de la presidenta.

No ha querido hablar de la crisis en el PP porque, según ha dicho, no entra en los asuntos internos de otros partidos, pero ha criticado que se haya intentado involucrar a Moncloa como origen de un dossier en contra de Ayuso, como apuntó ayer ésta, al asegurar que "esas insinuaciones no tienen ni pies ni cabeza y tienen un sentido malintencionado" para tratar de desviar la atención sobre lo sucedido.

El jefe del Ejecutivo ha subrayado que lo que se está viendo en el PP "no es un debate edificante", insistiendo en que debe aclararse cuanto antes "con total transparencia y contundencia cualquier sombra de duda sobre las acusaciones de corrupción que se han hecho hoy" más allá del recorrido judicial que pueda tener.

De este modo ha respondido a la posibilidad de que el Gobierno solicite a la Fiscalía que investigue estas supuestas irregularidades: "no es ahora mismo algo que nos hayamos planteado", ha señalado al recordar que lleva unos días "encerrado" en Bruselas y que ya ha habido grupos en la Asamblea de Madrid que han presentado denuncia.