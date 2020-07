Un dato importante y la dura advertencia de Simón a los jóvenes

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, ha avanzado hoy que la edad medida de los afectados actualmente por coronavirus ha bajado a los 46,3 años en hombres y los 50,5 en mujeres, por lo que los casos son "más leves" que al inicio de la pandemia.



El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, ha hecho este lunes un llamamiento a los jóvenes para que asuman su responsabilidad frente al coronavirus y les ha recordado que "la nueva normalidad no es volver a lo mismo de siempre".

"No es necesario juntarse con cinco mil personas para celebrar un ascenso, se pueden juntar de diez en diez", ha dicho Simón en alusión a las concentraciones de aficionados vividas en la capital gaditana por el ascenso del Cádiz a Primera.

Ha insistido en que no se trata "de no celebrar" sino de hacerlo "de otra manera" porque "no estamos en la normalidad, estamos en la nueva normalidad, en la normalidad diferente y tenemos que entenderlo todos".

En este momento en España hay 120 brotes que afectan a 2.139 casos, la gran mayoría al límite de cerrarse porque están a punto de cumplir 14 días sin contagios.

Por contra, hay 15 de las 52 provincias donde sigue produciéndose un incremento en la transmisión de la enfermedad, lo que "implica que el virus está difundido en el territorio más de lo que los brotes pueden indicar".

Son algunos de los datos que ha ofrecido este lunes en rueda de prensa Fernando Simón, quien ha explicado el descenso en la edad media de los contagiados en que los brotes se están produciendo entre trabajadores, como los temporeros, o entre jóvenes que tienen una mayor movilidad social y ni cumplen las medidas de distanciamiento social y prevención.

Simón ha añadido que se detectan también más casos entre los niños, incluso en los menores de cuatro años, aunque en un número muy pequeño, y ha hecho hincapié en que la mayor parte de los contagios corresponden a casos asintomáticos, que no desarrollan la enfermedad o lo hacen de forma tan leve que apenas se distinguen los síntomas.

El descenso en la edad de contagio, ha señalado Simón, es otro indicativo "de que la epidemia ahora es diferente" y de que, siempre con la prevención de que el virus está circulando, "la probabilidad de transmisión también es menor".

Simón ha avanzado también este lunes el dato del número de casos que aparecen como "reinfectados" en España, y que, ha dicho, no son tales, sino personas a las que, a la hora de tomar la muestra para el test PCR, se ha hecho de forma diferente.

"Por lo tanto, la probabilidad de que vuelvan a tener la enfermedad es realmente muy baja", ha recalcado Simón, quien ha añadido que ha habido 452 casos de "reinfectados" del total de 255.953 contagiados en España.

"Es un número además que no implica riesgo ni para ellos ni para los demás", ha concluido.