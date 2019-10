Una diputada deja Vox por «criminalizar a la mujer, ser homófobo y extremista»

También indica que ha sufrido vergüenza "viendo como una foto con la bandera del movimiento gay es motivo de expulsión del partido" o como "se manipula la realidad para vincular directamente el terrorismo con la inmigración", con "el único fin de atacar a todas aquellas organizaciones que no participan de ese proselitismo confesional internacional al que VOX pertenece".

Por otra parte, asegura que ha sentido "profunda vergüenza" viéndose relacionada con "un oportunista independentista como Salvini" o viendo que se utilizan "obviedades" como "los derechos de todos ya están protegidos en la Constitución", con el objetivo de que derechos adquiridos como el matrimonio entre homosexuales se conviertan en el derecho a hacer "lo que quieras mientras yo no lo vea; en una vuelta al armario".

Así, la ya exdiputada habla de "múltiples escándalos de supuestas irregularidades que no sólo no se investigan sino que se protegen; la exclusión y el insulto constante a los demás partidos; la demagogia, la homofobia, y los extremismos varios".

Con todo esto, asegura que Vox "no es un partido político; es un movimiento extremista y antisistema, y con ello me ha traicionado". "Ha traicionado a todos los que hemos trabajado por un proyecto cuya seña de identidad era el sentido común y que ahora se ha convertido, al calor de las financiaciones, en un ejemplo claro de proselitismo totalitario. El fin no justifica los medios, nunca", ha dicho.

Por esto, Contestí ha renunciado a liderar "ninguna de las listas de Vox" de cara a las elecciones del próximo 10 de noviembre y ha anunciado el fin de su "militancia en el partido", desde el convencimiento de que "es el único paso consecuente" con lo "que sé y lo que siento". "España no necesita seguir mirando al futuro desde los odios y el bloqueo", ha añadido.

Contestí acaba su misiva diciendo que "España necesita estabilidad, sentido de Estado, abandonar la polarización y proteger los derechos y las instituciones, tan vilipendiadas por los extremos últimamente". "España necesita mirar al futuro con frescura, esperanza y evolución. Y muy a mi pesar, este movimiento ha demostrado en demasiadas ocasiones lo contrario. Por eso prefiero irme a casa que seguir en VOX", ha concluido.