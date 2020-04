Conspiración contra la Sábana Santa

Una datación del C-14 con estos elementos sería, probablemente, una datación errónea. Muchos expertos en C-14 no quisieron llevar a cabo la datación al considerar que no eran capaces de limpiar la reliquia y por consiguiente la perdida de fiabilidad de la datación por dicho sistema. El incendio de Chambery que marcó la Sábana Santa eternamente cargó irremediablemente de nuevo “carbono” el lienzo, circunstancia añadida que invalidaría cualquier datación.

El sistema que se eligió para la datación fue el más destructivo pese a que se ofrecieron siete laboratorios de reconocido prestigio para realizar la prueba con tres sistemas de datación diferentes, uno de ellos NO destructivo, aun así se eligieron tres laboratorios con el mismo sistema y más destructivos, estos fueron Zúrich, Londres y Tucson. Estos tres laboratorios se adelantaron con sus resultados a la comunicación del cardenal Ballestrero, ¿cómo podían saber que hilo sometido al C-14 era el auténtico si se entregaron tres muestras a cada laboratorio de forma cifrada que sólo conocía el referido cardenal y hacían confidenciales las muestras? Un adelantamiento ciertamente extraño...

El investigador Santiago Vázquez afirmaba que una de las grandes religiones que no es la cristiana compró el resultado del análisis por una cantidad cercana a los 200 millones de dólares, el interrogante queda ahí, habría que preguntar al propio investigador por esta cuestión aunque la complejidad de la misma es manifiesta. (Santiago Vázquez en “Al Otro Lado” Radio, temporada 1999-2000)

Todas estas circunstancias no sólo invalidarían la datación de 1988 sino que dejarían muy a las claras que hay una serie de intereses creados para “certificar” que la Sábana Santa no es auténtica o que no envolvió el cuerpo de ningún ser humano del siglo I con la posibilidad de que fuera el de Cristo.

Pero encontramos más circunstancias extrañas... Hago mías las palabras de Julio Marvizón en la revista “Enigmas” cuando dice: “Cuando los laboratorios que realizaron las pruebas del C-14 pidieron a la Santa Sede –pues fueron ellos los que pidieron realizar el experimento, y no al revés- el permiso para llevar a cabo el estudio de la datación de la Sábana Santa, la Santa Sede accedió a cambio a aceptar unas condiciones que, al parecer no se han dado a conocer por los medios de comunicación. ¿No les interesaba que se conociesen? Fueron éstas: de la Sábana Santa de Turín se extraería un trozo, el cual se cortaría a si vez en tres, que serían entregados uno a cada laboratorio, junto con otros dos perfectamente datados previamente. Cada trozo llevaría una clave que sólo conocerían el cardenal Ballestrero y un grupo de personas elegidas por él.