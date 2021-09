El sexto sentido en los animales

Pero no es su percepción lo más llamativo del comportamiento animal. muchos de estos hechos tienen una explicación: Los sentidos de la mayoría de los animales están mucho más afinados que los del hombre, nuestro cómodo modo de vida no precisa de unos sentidos desarrollados y muchas veces no podemos oír u oler cosas que ellos pueden sentir con claridad, por dar algunos datos significativos:

Un histórico ejemplo en el ámbito de los felinos, es el comportamiento del gato de Sir Winston Churchill, que se encontraba muy enfermo, en cama, atendido por sus médicos. Una noche cuando ya parecía que estaba fuera de peligro, su gato empezó a maullar para salir de la habitación. Al día siguiente, Churchill amaneció muerto, habiendo presentido su gato su muerte, mejor que los doctores.

No es raro que un gato intente descolgar el teléfono que suena, sólo si es su amo el que llama, o el caso de felinos que han recorrido miles de kilómetros para encontrar a su amo.

Y muchos perros, saben cuando su amo está en peligro y se ponen tristes, o saben cuando su amo va a llegar a casa, incluso los días que llegan a horas distintas a las habituales.

En ocasiones vemos animales como perros y gatos que se quedan ladrando o aullando a un punto fijo en la nada. Dicen que los animales tienen un sexto sentido, un sentido que les permite ver o percibir la presencia de seres espectrales, detectar si un fantasma está en una habitación y desde luego su compañía no les gusta.

En una noche tranquila donde no se oye ningún ruido, ni parece haber ningún movimiento, de repente nuestro gato echa las orejas planas, hacia atrás, con las pupilas dilatadas, el dorso arqueado, el pelo erizado, moviendo el rabo, soplando, y mirando fijamente en dirección de aparentemente nada. Aterrado, el felino parece prepararse para defenderse ¿Pero de qué?...

La sensibilidad de los animales, especialmente de gatos y perros, hacia los fenómenos paranormales es inquietante. El parapsicólogo norteamericano doctor Robert Morris utilizó animales como «controles» en sus experimentos durante los años sesenta. En una ocasión estuvo estudiando una casa habitada por fantasmas, y concretamente una habitación en la que había ocurrido una tragedia.

Utilizó un perro, un gato, una rata y una serpiente de cascabel:

-Cuando hice entrar al perro menos de 1 m dentro de la habitación, empezó a gruñir a su dueño y volvió a salir por la puerta. De ningún modo pudimos evitarlo, y además se negó a entrar de nuevo.

-El gato fue introducido en la habitación en brazos de su amo. Cuando llegó a una distancia parecida dentro de la habitación, saltó inmediatamente sobre la espalda del amo, clavándole las uñas; luego saltó al suelo dirigiéndose hacia una silla. Pasó algunos minutos bufando y mirando fijamente una silla vacía situada en una esquina de la habitación, hasta que le sacamos fuera...»

-La serpiente de cascabel adoptó inmediatamente una postura de ataque, dirigida contra la misma silla que había intrigado al gato. Al cabo de un par de minutos giró lentamente la cabeza hacia la ventana, para luego apartar la vista de ella y adoptar de nuevo la posición de ataque al cabo de cinco minutos.

El único animal que no reaccionó fue la rata; sin embargo, al cabo de un rato los cuatro animales fueron examinados en otra habitación de la casa, y allí se comportaron con toda normalidad.

Algunas religiones afirman que ellos no tienen almas o espíritus, por lo tanto no pueden tener una vida en el otro mundo, sin embargo los perros, gatos, pájaros y otros animales están formados de la misma esencia que nosotros, a nivel de energía o chi, como dicen las culturas orientales, que si consideran no solo que tienen alma, sino que pueden ser personas reencarnadas.

Puede ser posible que esta energía puede sobrevivir a la muerte (alma), del mismo modo que según se cree sucede con las personas, así hablando de conexiones energéticas o psíquicas, no hay propietaria de una mascota, que no acepte algún tipo de conexión psíquica con su animalito.

Si se comparte ese tipo de conexión psíquica o energética, porque no también de energía espiritual, ya que todo formaría parte del mismo fenómeno, así los animales y las energías sutiles están íntimamente ligados, y estas por supuesto al mundo etéreo, donde se desenvuelve la actividad de las apariciones o fantasmas.

Existen muchos registros de apariciones fantasmales de animales, pero en el plano de la existencia es donde más se habla de su capacidad para percibir todo lo que nosotros no podemos ver, ni sentir en una condición normal de vigilia, puntualmente se destaca su capacidad para detectar espíritus.

Es difícil encontrar alguna fotografía que pueda tomarse totalmente como real. Incluso la información es hasta un poco repetitiva y más que lo que he reunido acá no he podido encontrar, pero, en lo que encontré se hablaba de una foto «famosa» sobre un gato. El gato vivió con varios más durante un tiempo en una casa hasta que murió, el dueño acostumbraba a darles de comer a todos los gatos juntos y un día al tomarles una fotografía se encontró con que entre los gatitos que ahí estaban había la forma de un gato, una especie de energía que hacía la forma de su fallecida mascota. El archivo ya no se encuentra en la red. Si alguien da con ella...