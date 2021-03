Fantasmas en el cortijo de la muerte

A veces el misterio nos conduce por extraños intrincados que sólo llegamos a comprender una vez desentrañados los enigmas que pone a nuestro paso. Donde menos puede suponer el investigador, el cronista del misterio, que podemos encontrar esos sutiles rastros del más allá es precisamente donde encontramos eso “algo” por el que merece la pena investigar. Permítanos que le conduzcamos a una de esas historias que como diría nuestro admirado J.J. Benítez es: “oficialmente imposible”.

En ese camino tras el misterio nuestros pasos nos van a conducir a un lugar relativamente apartado de Sevilla, y todo comenzó a través de un correo electrónico que llegó a la redacción del programa radiofónico “Voces del Misterio” (Radio Betis, hoy en SFC Radio), un amplio fragmento de aquel misterioso correo decía así:





“Muy señores míos:

Adjunto les remito un escrito con los detalles que he podido recordar acerca de un cortijo abandonado en el que fui testigo de diversos hechos, que a mi entender, son inexplicables.

No recuerdo muy bien los motivos que me llevaron hasta aquel cortijo, lo único que recuerdo es un medallón que encontré en la entrada a la finca y que aún conservo y de repente y como viviendo un sueño, aquella casa y esa extraña mujer...

Todas las ventanas estaban rotas y aún conserva en su fachada el nombre de la Hacienda. En un extremo de la vivienda un viejo foso que creo yo que pudo ser utilizado para reparaciones de vehículos. Pasé mucho rato en el interior del cortijo, escudriñando entre las habitaciones y las amplias estancias destinadas al ganado. Para cuando me di cuenta, la noche se me había echado encima y decidí marcharme. Fue en este mismo instante cuando sonó una campanada, me pareció extraño puesto que en la inspección que hice a la ermita, aun siendo de día, no vi ninguna campana. Retrocedí unos pasos para asomarme, aunque reconozco que mi intuición me pedía lo contrario. Llegué a la ermita, desde donde había percibido el sonido de la campana, pero por mucho que miré no vi la campana por ningún lado. De pronto la campanada empezó a sonar otra vez y empecé a correr hacia el camino central que lleva a la puerta de entrada, con la mala suerte que tropecé con algo que no sé muy bien que fue y me caí de bruces en el pozo...

Lo próximo que recuerdo, era una voz femenina que me llamaba por mi nombre, una voz pausada, débil, pero estoy seguro que era de una mujer joven. Cuando logré focalizar la vista, la vi. Pero... no es que estuviese viendo un fantasma, la vi con mis propios ojos. Era alta, de largos cabellos, y unos ojos azules que miraban con suma dulzura y vestía una larga túnica como las de gasa blanca. Me preguntó que tal me encontraba y me dio a beber agua de una botella de cristal. Estaba muy seria y le pregunté quién era ella y donde estaba, me dijo que iba a avisar y salió de la habitación.

Cuando me incorporé, me di cuenta que estaba amaneciendo y que aún seguía dentro del cortijo. Estaba en una de las habitaciones de la primera planta. Esperé unos quince minutos pero ella no volvió, bajé abajo y recorrí todas las estancias, pero ella no estaba allí. Tampoco escuché ningún coche.