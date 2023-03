Fenómenos paranormales en un bello pabellón de la Expo

«A mí me pasó una cosa que es terrible. Había acabado allí un evento y se había ya desalojado y recogido todo. Siempre das una ronda, revisar los aseos y verificas que no hay nadie dentro. Con la seguridad que estás solo, que no hay nadie, procedes a quedarte un poco más tranquilo. Pues en esa soledad estaba cuando me iba a sentar a escuchar un poco la radio y escuché, perfectamente, como alguien hablaba en la parte del aseo, claro, inmediatamente me levanté y dije: «¿Quién está ahí?», llevaba hasta la defensa en la mano por que yo había comprobado que todo estaba vacío y cerrada las puertas, vamos, que no había nadie. Opté por dar otra ronda y nada, incluso en el exterior no había nadie aunque esta zona, cierto es, no es muy frecuentada y tampoco había concierto en el auditorio para que pudiera haber gente. Vamos, que estaba solo. Bueno, di la ronda y no había nadie. Me senté en la silla y, de nuevo, esa voz, ya me intranquilicé y fui a mirar otra vez y no había nadie, fue cuando noté que delante mía, pasaba alguien porque noté el paso y vi la silueta. Di una voz, «¡párate!» o algo así dije pero aquello desapareció, no estaba a oscuras por que se cuela la luz de fuera pero aquello no era nadie, sólo la sombre de «algo» que no sabría bien decirte qué« finalizaba el testigo sobre su experiencia.

No les voy a hablar de conocido incendio del Pabellón de los Descubrimientos y si de otros hechos que entran más en el capítulo de lo paranormal, del misterio. En la Isla de la Cartuja son muchos los pabellones que fueron reutilizados de cara al aprovechamiento de la infraestructura dejada por la exposición y el paso a convertirse en parque tecnológico. Sea como fuere, logrado o no, algunos de ellos no tuvieron un uso empresarial pero si en faceta de ocio.

En la misma reunión con los testigos, ambos presentes, un segundo testimonios vino a narrarme lo que le ocurrió:

«A mí me ha pasado también lo de las luces, pero vamos que yo no tenía problemas en encender todo, a mi estas cosas me dan miedo, que entre un tío a robar no porque sé que se le puede echar y hacer frente, pero estas cosas del más allá ya son «harina de otro costal». Bueno, yo estaba allí una noche y me puse también la radio, era una radio de esta de dial de mano, no era digital, era manual. Bueno, cuando llega una cierta hora te pones a buscar cadenas que estén más entretenidas y no te inviten a dormirte. Pasando las cadenas sentí primero como decían mi nombre, luego «no estás sólo», pero perfectamente, y luego «estoy detrás». Claro, crees que es casualidad pero es que noté como había algo detrás y giré la cabeza y so como algo que se asoma y se esconde, ¿sabes lo que te quiero decir? Pues eso. Me levanté y miré por todo el pabellón y nada, no había nadie. A eso le sumas lo de las luces y demás y le cogí miedo» confesaba.

«Ahora mismo no se si se queda alguien dentro ya o no, en nuestra época sí, pero ya no lo sé, desde luego allí estar es pasarlo regular nada más, depende de la noche, pero no es una sensación agradable y si te dan miedo estas cosas es mucho peor» concluía.

Son nuevas muestras y testimonios de hechos extraños, inexplicables, en un entorno en el que se afirma, con rapidez «que nunca hubo nada y que no pasa nada» ignorando las pistas y huellas de su pasado y de su Historia, tal vez un vistazo a la misma enseñaría lo equivocada que es esa afirmación.