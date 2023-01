Inquietantes esferas de luz y OVNIs en el Aljarafe sevillano

La provincia de Sevilla tiene zonas que son realmente activas dentro de lo que es el fenómeno OVNI, de los Objetos Voladores No Identificados.

Una de ellas es sobradamente conocida y en el Aljarafe donde hemos tenido casos realmente impactantes por el de Miguel Fernández Carrasco ya hace casi cinco décadas. Pero el fenómeno se ha vuestro a mostrar con inusual fuerza e insistencia el pasado fin de semana cuando en la zona de Sanlúcar la Mayor, Pilas y Umbrete se informa de luces en el cielo.

El primer testimonio lo encontramos de un vecino de Sanlúcar la Mayor que, sobre las 23:10 h. veía algo «imposible» ante sus ojos:

«Mira, estaba en la finca que tenemos aquí, un terrenito, nos vinimos el viernes para estar más tiempo, a mi mujer le gusta la chimenea y el clima que se crea más ahora que hace fresco. La cosa es que sobre las once y diez o así sentí a los perros ladrar, es raro porque siempre los dejo en su casita, con las mantas y están dentro de una caseta reservados del frío, los tengo muy bien cuidados y es raro que ladren. Yo aquí no los tengo por qué vaya de caza ni nada y para alarmas ya tengo a una empresa contratada. La cosa es que pensé que igual me había dejado la puerta abierta y tenían frío o algo, y fui a ver. Al salir lo primero que me llamó la atención es que había un foco sobre la casa que fue a lo que le ladraban. Me protegí la cara como pude y miré a aquello. Era una especie de foco que pensé que era la Guardia Civil o algo como sale en la tele. Levanté la voz diciendo: «¡Apaga eso ya, apaga eso ya!» y pero aquello lo que hizo es bajar a la zona donde tengo el huertecillo» decía el testigo.

Sorprendido por esta circunstancia se dirigió al huerto «y vi como no era un helicóptero ni nada de eso, era una pelota de luz, que no era grande pero que cuando estaba en el cielo, enfocando desde arriba, parecía algo mayor, entonces fui a donde estaba y era como cálida, pese a que hacía frío se notaba que la temperatura subía. No quise acercarme más. Sólo grité «¡¿Qué queréis!?» y aquella luz parpadeó y se apagó. Me dejó muy extrañado. Entré en casa y se lo dije a mi hijos que me dijeron que había podido ser un OVNI como los que salen en la tele, vamos son chavales de 20 y 25 años y saben de estas cosas» explicaba.

«A la mañana siguiente les mostré el sitio, ellos creían que era broma pero en esa zona del huerto todo estaba como quemado. Tuve que quitarlo todo y remover la tierra para que la tomatera pueda coger allí. No sé lo que fue pero raro si era...» concluía.

Evidentemente la experiencia es extraña y difícilmente explicable.

OVNI en Umbrete

Otro avistamiento sucedido el pasado fin de semana es el que se produjo en la noche del sábado al domingo, en la carretera que une esta localidad con Espartinas, sobre las doce y media de la noche. Nuestro protagonista, Antonio J. indicaba:

«Volvía a casa, me había puesto malo y no me apetecía estar más tiempo en la calle, además hacía frío, habíamos estado cenando en Umbrete y algo me sentó mal. Cogí el coche y a poco de salir, en la carretera, en el cielo, vi como dos esferas de luz que volaban por encima de mí. Me resultó extraño pero no pude hacer fotos ni nada por no soltar el volante. Aquellas luces eran anaranjadas, muy fuertes, y comenzaron a bajar a un lado, yo miré con atención a ver si podía ver algo, no había un coche en ese momento en la carretera y lo único que distinguí fue como bajaban hasta ponerse como sobre la copa de los olivos y poco más. Aquellas luces se apagaron, fue algo muy sorprendente» comentaba.

«Mis amigos me dijeron que podían ser dos cometas chinas pero no lo eran, yo sé cómo se comportan y no es así, además aquello eran dos focos estables, no parpadeaban ni nada, que bajaban a la vez, a mi me dejó impresionado» finalizaba,

¿Qué han sido estas extrañas luces que se han visto en el Aljarafe sevillano? Por definición y ante su alta extrañeza sólo cabe etiquetarlas como OVNIs: Objetos Voladores No Identificados.