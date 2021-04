Investigación paranormal de los fenómenos inexplicables en el Ayuntamiento de Manzanilla

Pero “a raíz de aquello el ayuntamiento ha tenido una etapa muy tranquila hasta que comenzaron a sentirse cosas extrañas, hechos muy inquietantes que les sucede a los miembros de la corporación municipal y que los dejaron sumamente intranquilos” decía sobre los hechos extraños vividos en el interior del mismo.

Investigación previa

Sobre estos fenómenos paranormales el alcalde del ayuntamiento de la localidad onubense afirmaba: “yo he escuchado extraños sonidos en el Ayuntamiento cuando me he quedado solo, por la noche, terminando alguna tarea”, tal y como relataba a los compañeros del programa “Vozpópuli” de Canalcosta Tv.

Otros miembros del Consistorio local han podido escuchar pasos o el arrastrar de sillas en despachos cerrados que les ha llenado de perplejidad. Carrillo afirmaba: “La primera vez que escuché estos sonidos inexplicables, a mi juicio, pensé que alguien intentaba gastarme una broma en el interior de las instalaciones municipales, pero las recorrí y no vi nadie”.

Según asegura el propio alcalde, los ruidos y sonidos “no tienen una explicación lógica” y, debido a ello, intervinieron los miembros –en primera instancia- de Activity Ghost Sevilla, que pasaron largas jornadas nocturnas grabando e investigando lo sucedido dentro del mismo.

Otro testigo de todos estos hechos es el primer teniente de alcalde, Juan Camacho, que ha escuchado esos pasos “de nadie” y vivido esos fenómenos paranormales refrendando que el Ayuntamiento se edificó sobre un antiguo convento en el que, antaño, se produjeron enterramientos de religiosas fallecidas.

Estos ruidos extraños y fenómenos paranormales en el ayuntamiento de Manzanilla hicieron que los miembros de Activity Ghost Sevilla pidieran la colaboración del investigador Jose Manuel García Bautista y un grupo de experto que se desplazaron desde la capital hispalense hasta el lugar para estudiar lo que allí sucedía.

El equipo especializado accedió al ayuntamiento de Manzanilla, con autorización expresa, y desplegó cámaras y otros aparatos para la detección de este tipo de fenómenos.

Entre tanto el primer teniendo de alcalde nos relataba que “hay limpiadoras que aseguran haber escuchado extraños ruidos, también se oye un antiguo reloj que está en el “recibido” y que no funciona pero que da las horas sin saberse como” además nos relata: “una tarde, estando yo aquí en la segunda planta, estudiando unos documentos, escuché claramente, como alguien subía las escaleras pero no había nadie en el edificio; luego pude escuchar como algo movía una de las sillas, el arrastrar de la misma fue muy evidente pero, repito, aquí no había nadie”.

Quizás lo más impactante fue “la noche que estando aquí, también solo, ultimando un papeleo, sentí como corría, de un lado a otro, un niño, por las pisadas y como era. Me asomé al pasillo y a la otra sala y tampoco había nadie”.

La jueza de paz también nos habla de fenómenos en el edificio: “en una ocasión sentí a algo que se acercaba hasta donde yo estaba y se paraba justamente al llegar a la altura de mi posición, me asomé pero no vi a nadie. Eso mismo me ha pasado en muchas ocasiones y siempre me he preguntado si estarían pasando cosas raras aquí porque también he escuchado a las limpiadoras y otros compañeros”.

Los ayuntamientos son lugares que, en muchos casos, por su Historia, pueden tener en su interior presencias y fenómenos, presuntamente, paranormales. Este nuevo caso en Manzanilla es un buen ejemplo de ello.