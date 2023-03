Investigación paranormal en el viejo «club» de carretera

En dirección a la sierra norte de Huelva, en un punto kilométrico determinado, podemos encontrar los restos de un viejo local «de ocio» de carretera, un «night club» que, en la actualidad se encuentra totalmente abandonado.

Nada tiene de especial exteriormente salvo que el tiempo ha pasado por él y ya no podrá reverdecer los tiempos pasados en lo que se dedicaban a actividades nocturnas de definido carácter.

Fue mi amigo Eduardo Santos el que me habló de este edificio y de los comentarios que, en su interior, ocurrían hechos extraños:

«Yo te comento lo que dicen del sitio -me decía- y que pasan cosas raras dentro, que se escuchan voces, que se escuchan pisadas y que se pasea una sombra por la zona del salón principal que, por la barra, sería donde habría una pista de baile. Si quieres vamos juntos y echamos un vistazo y preguntamos en el pueblo».

De esa forma comenzó una investigación sobre el lugar del que aún hay un recuerdo en el pueblo [que omito para no ubicar el sitio], así, en un bar «a pie de carretera» hablábamos con el propietario:

«Uf, de eso hace ya tiempo, vamos, que hace tiempo que se dejó y que está abandonado, no sabría decirte cuanto tiempo pero más de 10 años seguro. Yo recuerdo que aquí venía gente preguntando por él porque no lo encontraban y más o menos le indicaba. Algún problema gordo tuvieron que, de la noche al día, cerró y ya no abrió más. Recuerdo que tenía a chicas trabajando que no se las veía nunca fuera de allí, vete a saber si no había un tema de trata de blancas o de prostitución forzada dentro, aquello olía mal. Recuerdo que la Guardia Civil fue en varias ocasiones y en una de ellas pues cerró« y proseguía: «Lleva mucho tiempo abandonado, os lo comentaba antes, de vez en cuando he pasado por allí y me he dicho que es una pena porque el sitio es grande y arreglado y bien marcado sería una «Venta» muy buena».

Consultado de hechos paranormales en su interior nos decía:

«Yo de eso no sé nada, ni por los chavales del pueblo, es más, a mi esos temas es que me dan miedo. No sé nada». Conversamos con otros clientes del bar, que entraban en la conversación recordando cosas del sitio pero no aportaban mucho más que lo destacado. Sólo quedaba acercarnos al sitio y comenzar a investigar.