Investigación paranormal en la barriada de Palmete

La barriada sevillana de Palmete es un lugar popular que no se ha prodigado en tener muchos casos de corte paranormal o inexplicado pero este tipo de fenómenos atemporales, son difíciles de predecir cuándo se manifiestan o cuando lo van a hacer.

Una buena amiga me iba a sorprender con su mensaje de Whatsapp: “Jose tienes que venir a casa, están pasando cosas muy raras y sólo me fío de ti”. Ante la situación y aprovechando una visita para llevarle algunos de mis últimos libros, me contó lo que le sucedía.

“Han sido varios días en los que la niña ha visto aquí unas sombras que parecen que entran en mi habitación, además hay aquí un “corredor” de frío que es enorme y mi sobrina, que tiene muy agudizada la percepción para estas cosas, me dijo que en esta zona hay algo”, me comentaba Carmen L., la propietaria de la casa.

La mediciones fueron inmediatas y acudimos con nuestros aparato para registrar cualquier hecho explicativo –dentro de lo racional- del caso; medimos todo tipo de valores resultando destacados, no quiere decir que esos niveles digan que “hay una presencia”, sólo que no están en niveles normales y que pueden alterar la percepción de la persona, eso tratándole de buscar una explicación racional antes que ninguna otra pues la paranormal es la última que se poner en relieve.

El compañero Lorenzo Cabezas tuvo una extraña experiencia cuando “noté perfectamente cómo en torno a mí había como una masa de aire muy frío, fue muy evidente, muy palpable, pocas veces lo he sentido con esa intensidad”.

En las pruebas de transcomunicación instrumental pasó algo extraño, comenzaron a surgir frases que eran muy evidentes: “Eugenio”, “casarse jóvenes”, “Puri”, “preocupación... Hermano”, “si”, “no”... Todo parecía tener sentido para los propietarios de la casa que nos desvelarían datos que no sabíamos.

“Se trata de mi padre, está aquí, de hecho la niña lo ha reconocido en una de las apariciones que ha tenido en la casa, ella no lo conoció pero lo describió perfectamente y él le dijo que era su abuelo. Los “seres negros” no sabemos quiénes son, él parece que nos protege y el mensaje en las psicofonías está bien pues puede ser el problema y preocupación por un hermano...”, decían los propietarios dando luz y norte a estos investigadores.