¡Malditos petardos!: lo insoportable para nuestras mascotas

Mi amiga Maite, que vive en Bormujos, me dio la idea de escribir este artículo cuando me contaba, en un audio, lo mal que lo pasaba su perrita «Candela» cuando salían las carriolas camino del Rocío. Algo de lo que me hago cargo y tiene toda mi comprensión pues también he tenido como mascota a un perrito (un caniche) y se ponía muy nervioso y alterado con los contiguos estallidos de la cohetería que acompaña. Por ello debemos saber qué hacer para calmar a nuestro peludito sabiendo que también altera a los gatos, agapornis y otros animales que podamos tener de mascotas.

Si es su caso, si se encuentra ante esa indeseada e innecesario situación, tal vez, le resulten útiles estos consejos:

-Lo primero es coger a su perro y hablarle tranquilamente intentando que centre su atención en usted.

-Vaya con su mascota a la habitación donde menos incidencia del ruido pueda haber.

-Acarícielo tranquilamente y evite salir a la calle con él, algo que puede crear una situación de mayor tensión al animal. No salga a la calle pues el sonido será más intenso, tampoco a un patio o jardín.

-Cierre puertas y ventanas amortiguando el sonido en la medida de lo posible.

-Ponga la casa en oscuridad dejando sólo una luz tenue, o la habitación donde se encuentre.

-ponga la televisión u otra fuente de sonido con una música tranquila que (sin estar alta de volumen) puede atenuar ese otro foco.

-Actúe de forma pausada, muévase despacio, movimientos lentos y tono de voz lento.

-Juegue con su mascota, con una pelota o algo que le guste en esa habitación alejada.

-Hay expertos que aconsejan dar un relajante natural como el Adaptil, un compuesto natural que relaja al animal y no contiene ninguna sustancia artificial.

En el caso de los gatos:

A los gatos también les molesta ese tipo de ruidos fuertes y estruendosos, tenga en cuenta que los felinos son animales de rutina y de estar muy tranquilos por lo que todo ello (los petardos) les altera y se suelen esconder o tratar de escapar, lo cual le genera mucha ansiedad.

Para ello a nuestro felino debemos tratarlo con especial cariño y comprensión:

-Cierra puertas y ventanas, echa persianas, y ofrece un punto alto donde pueda subirse y estar seguro, sentirse más seguro.

-Echar las persianas es útil pues el gato tiene el sentido del oído muy agudizado y eso hará que amortigüe el impacto del petardo en el cielo, la onda sonora.

-Elimine todo lo que sea un obstáculo en los sitios donde se suele esconder, que encuentre el terreno libre y tú sepas, más o menos, donde pueda estar.

-Ten su comida y su agua siempre visible y no le chantajees con ello ni lo castigues, que el se sienta seguro de salir para comer o beber cuando quiera.

-Nunca debes regañarle, no es culpa del animal, es su instinto y reacciona así, como cuando a ti te da miedo algo y no te gustaría que te riñeran por ello. Ten comprensión.

-Evitar acudir donde esté para calmarlo, querrá estar solo y no tendrá ganas de caricias ni nada, puede estar hasta nervioso y te puedes llevar un arañazo, algo que sería normal.

-Háblele en un tono de voz bajo y de forma suave, eso lo relajará.

-Que te tenga a la vista y sepa que estás con él, que sienta tu presencia, pero no lo intentes coger.

Si una petición para las personas que lanzan cohetes: tengan un poco de conciencia y compasión de los animales, se entiende el ambiente de algarabía y festividad pero también entiendan el padecimiento de las mascotas.