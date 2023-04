Psicofonías en el viejo hospital militar

La investigación se dio por concluida tres horas después de haber comenzado y se abandonó el lugar disponiendo el análisis del todo el material conseguido. No obstante, lo curioso, es que días después recibo una comunicación. Se trata de una persona que participó en la misma, Nuria, que me decía:

“José Manuel, estaba contándole a una compañera lo que hicimos el domingo [en referencia a la investigación]. Me estaba preguntando por lo que se hacía, si veíamos algo y como era eso. El caso es que diciéndole que habíamos hablado con varios espíritus, los nombres, lo que contaban...” decía.

“Según yo le iba diciendo que hablamos con uno que se llamaba Ángel, un suicidio, etc. Me ha interrumpido ella muy asustada y me ha contado que el mejor amigo de su hermano se llamaba Ángel y se suicidó, con 17 años en el hospital militar tirándose por el hueco de las escaleras. Al parecer estaba allí ingresado por un accidente y por algún motivo que desconocen no quería volver a la mili (ellos creen que se suicidó por eso). Le he puesto la grabación y está ahora mismo que no da crédito”.

“Me dice ella lo de su amigo pasó hace ya unas décadas y quieren saber si es posible el contacto en un sitio distinto al que murió, porque el resto de datos coincide 100% (Ángel, 17 años, suicidio, hospital militar). ¿Puede ser su amigo?” concluía.

La información se está investigando allá donde no se sabe con quién se contacta hasta que no se realizan las experiencias y, posteriormente, se verifica todo lo que ha surgido aunque, según los parapsicólogos lo sucedido es perfectamente posible y nos da una nueva muestra de lo sorprendente y efectivo que pueden ser este tipo de experimentación en un sitio donde ocurren, inexcusablemente, hechos inexplicables.