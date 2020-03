Quédate en casa con ‘La Hora del Planeta’

En medio de una crisis sanitaria global para detener la expansión del coronavirus, se está dando un hecho impredecible: la recuperación de la naturaleza. Por ello, es importante seguir contribuyendo a su mejora, y luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Este 28 de marzo se celebrará la Hora del Planeta de 20.30 a 21.30, un movimiento mundial que ya forma parte de miles de ciudades de 188 países, entre los cuales está España.

Aunque hay circunstancias especiales este año, la Hora del Planeta se seguirá llevando a cabo y será de forma digital. De hecho, El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) ha iniciado la campaña “apaga la luz. Todo irá bien” para celebrar este movimiento. Todo aquel que quiera participar solo tendrá que salir a ese espacio que tanto nos está uniendo en la situación actual, los balcones y ventanas, y lanzar un código morse utilizando la linterna del teléfono, u otra que tengáis en casa. Además de no olvidar apagar las luces.

.- .–. .- –. .- / .-.. .- / .-.. ..- –.. / – — -.. — / .. .-. / -... .. . -. .-.-.

No obstante, no hay que asustarse al no tener conocimiento sobre morse, ya que no es necesario para participar. Hay muchas aplicaciones en Play Store y Apple Store que te ayudan a hacer este lenguaje universal de forma fácil y rápida. Aunque siempre está la opción de aprender morse y utilizar la linterna tradicional.

WWF invita a lanzar desde casa un mensaje de esperanza y colaboración “en defensa de la casa que todos compartimos: el planeta”.