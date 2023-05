¿Sabes el lenguaje de los gatos?

Hay gatos que tienen una capacidad expresiva muy alta, te miran, te maúllan y te dices para dentro “es como si me hablara”. Pero si te fijas en sus gestos, en sus movimientos o en su maullido es posible que lo puedas llegar a entender mejor de lo que piensas.

Los gatos son animales muy expresivos que hacen movimientos así como sonidos que tienen como finalidad el expresar sus emociones. Cada felino tiene una forma de ser, se parecen mucho –en cuánto a carácter- a las personas y no todos dicen los mismos, pero se han sacado interesantes conclusiones que nos hablan de ese lenguaje tan particular que tienen.

Lo primero es hacer una diferenciación de todos los sonidos y gestos que puede hacer para saber diferenciar lo que trata de transmitir, de esta forma nos encontramos:

Ronronear: su gato o gata está muy cómodo, a gusto, se siente bien. Aunque es bueno observarlo con atención no sea que esté en una posición cómoda y pueda esconder un dolor que lo delate cuando esté en movimiento. Lo normal es que esté muy bien.

Bufar: es todo lo contrario, es cuando algo le molesta o se da una situación de tensión o de peligro real o no. Cuando se asustan es lo que suelen hacer, cuidado pues si está ronroneando y se le molesta pueden bufar.

Maullar: es una llamada de atención al humano, el gato sólo maúlla al ser humano, a su dueño o de otra mascota del entorno. Requiere de su atención.

Lamer: es una de las máximas expresiones de cariño que puede mostrar su gato y en la que le demuestra su afecto y confianza. En buna línea a seguir con él/ella, no le defraude.

Arañar: no es un ataque sino un juego, normalmente puede ser indicativo también de enfado. Cuidado, con un gato se pasa del juego a la situación defensiva pues puede sentirse amenazado, si es así no apriete, no lo enfade, levante las manos o limítese a acariciarlo, ha detectado algún movimiento (puede que involuntario) que le ha puesto en estado de alerta.

Agitar la cola: es que no está cómodo, está dubitativo, como pensando en algo que no acaba de decidirse, también está jugando o quiere “cazar” algo. Es una manifestación clara del lenguaje de la cola de un gato.

Estirar la cabeza hacia adelante: es una llamada de atención y de caricias o mimos, no debes perder el tiempo.

Agachar la cabeza: se sinónimo de desconfianza y que hay algo o alguien del que no se fía.

Mover las orejas hacia arriba: está contento/a y quiere jugar, también es curiosidad.

Mover las orejas hacia abajo o hacia el lado: Cuidado, es una actitud de defensa, puede que se sienta amenazado/a y eso hace que se comporte así. Procure observar y ver qué es lo que le pone así.

Bigotes extendidos hacia delante: interés y/o curiosidad en algo que está sucediendo y que le resulta llamativo. Déjelo que explore.

Bigotes extendidos hacia detrás: tiene miedo o está enfermo, sería conveniente, en caso de lo segundo, que lo lleve al veterinario y pueda precisar que tiene. Si la situación es de miedo haga por evitarlo o eliminar aquello que le genera este estado.

Parpadeo lento: “besitos” gatuno que es sinónimo de confianza.

Cola erecta: felicidad felina total.

Cola erecta y doblada/inclinada en la punta: señal se bienvenida, sobre todo si llega a casa.

Hacerse más grande: cuando se “hincha” o su pelaje toma volumen, su cola o se eriza el pelo de la columna es para dar a entender que son más grandes y fuertes.

Este es el lenguaje felino, unas nociones básicas para conocerlo mejor y saber cómo está o que le ocurre. Lo más importante, más allá de entenderlo o no, es darle su AMOR.