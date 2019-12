Supersticiones, anécdotas y curiosidades de la Lotería de Navidad

El día 22 de diciembre es, tradicionalmente, el día grande de la suerte, aquel en el que el divino azar recae sobre unos jugadores que depositan muchas ilusiones en unos boletos que llamamos Lotería de Navidad.

Sobre la Lotería de Navidad hay mil tradiciones y anécdotas, una de ellas nos dice que en la fecha del sorteo del mismo se marca como el inicio de las Navidades en España. Un sorteo en el que los boletos, o décimos, comenzar a estar disponibles -a la venta- en el caluroso mes de julio.

Como anécdota decir que desde 1812 jamás se ha cancelado uno sorteo ni siquiera por la Guerra Civil. Y hay números con suerte y números a los que la suerte no les ha sonreído en tantas ocasiones, como el caso del 1 que tan sólo ha sido agraciado 8 veces. Actualmente hay 180 series, pero en 1959 sólo eran 8.

Los números más buscados son los que tienen que ver con eventos importantes ocurridos en el año, en 2014 es la fecha de la muerte de la Duquesa de Alba o la entrada en prisión de Isabel Pantoja. Igualmente se buscan fechas de cumpleaños, aniversarios, el nacimiento de un hijo o una fecha de boda.

También los hay fieles a los número y juegan durante toda su vida al mismo pensando que acabará tocando, y tal vez sea así, si no el Gordo al menos un premio importante.

Dice la superstición que pasar el décimo por el lomo de un gato negro aumenta las posibilidades de ganar, o pasar el décimo por el vientre de una mujer embarazada o la espalda de un jorobado. Si la Lotería no toca no se preocupe, se dice que si no te toca si ganarás en salud, es lo que se llama la "lotería de la salud".

Otros consejos es entrar a comprar el décimo en la administración con el pie izquierdo y asegurarse de que el lotero entregue el billete con la mano derecha. Cuando hay cola para comprar el décimo de la lotería hay que ponerse a la izquierda en los días impares y a la derecha en los días pares. Otra costumbre o superstición es comprar lotería de lugares donde ha ocurrido tragedias ya que, de dice, que la suerte premia a estas regiones.