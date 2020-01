Timo en WhatsApp: el mensaje que promete el modo oscuro y no funciona

En enlace que está corriendo por los grupos de WhatsApp estos días promete activar el modo oscuro en tu cuenta de la aplicación mediante unos sencillos pasos y en unos segundos. “Esta es la función secreta para activar el Modo Oscuro de tu cuenta WhatsApp”, informa laSexta. Después de acceder al enlace, la página pide al usuario que comparta el mensaje a más contactos para poder activar el deseado modo. “Envía el mensaje de 5 a 10 amigos o grupos de WhatsApp, haz clic en continuar y activarás el modo oscuro”, promete.

Sin embargo, este mensaje no cumple con lo que promete y no activa ningún modo oscuro, porque este aún no ha sido lanzado por la compañía. Por lo tanto, lo recomendable es no compartir este mensaje con ningún contacto, ya que se trata de un engaño y con estos dos datos, un grupo de cibercriminales ha aprovechado la coyuntura para extender un timo a través de nuestros teléfonos móviles, y con el fin último de tener nuestros datos personales.