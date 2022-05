Strunk, incógnitas del periodista-espía de Hitler en Sevilla

El segundo, Strunk , había llegado al aeródromo de Tablada durante la segunda semana a de agosto en un Junker 52 . Sólo algunos compatriotas alemanes sabían que era un enviado personal de Hitler a Sevilla . Sus credenciales le documentaban, no obstante, como corresponsal del periódico pro nazi VÖLKISCHER BEOBACHTER (El observador del pueblo).

Strunk llegó a Sevilla por las mismas razones nazis que las soviéticas del escritor germano-húngaro Arthur Koestler Si ya detallamos en #Infraganti que la sublevación contra la IIª República del General Franco y destacados africanistas tuvo gran interés para las principales potencias mundiales, era crucial mantener antenas en Sevilla con espías in situ. La mayoría de agentes llegó disfrazada como corresponsales de guerra, ejecutivos de empresa o inversores en una España devastada por la guerra.

Las andanzas por la capital de La Giralda de Strunk están poco documentadas por la principal razón de su oculto empeño ligado al espionaje. Hay más que certezas que los Hoteles citados (Majestic y Cristina) y el Venecia (desparecido en los 60s, Plaza del Duque) alojaban a periodistas y espías del Eje Roma-Berlín-Tokyo y aliados, principalmente británicos y norteamericanos.

La antigua Bodega Díaz-Salazar (remozada en c/ García de Vinuesa) era un hervidero de confidencias fidedignas. Allí compartían barra, caldos y mesas corresponsales de guerra junto a sus colegas del hoy desaparecido rotativo EL LIBERAL, el más influyente de entonces. La cabecera desapareció en septiembre de 1936, incautada por Falange para su altavoz (Diario FE) tras despedir a su Director José Laguillo

Los pocos días sevillanos de Strunk terminaron el 26 de agosto de 1936. Aquella jornada marchó, junto a la Columna del General Juan Yagüe, en un coche militar según el Catedrático Palomares. Junto al periodista-espía prusiano iban otros corresponsales, todos norteamericanos: John Whithaker (New York Herald Tribune), Frank Kluckhohn (New York Times) y H.R. Knickerbocker (New York Evening Post y Philadelphia Public Ledger).

El avance militar e interés de la prensa mundial por los primeros combates de la guerra española da medida de la importancia informativa que tuvo el conflicto fratricida. Algo parecido al que actualmente despierta la invasión rusa de Ucrania.

La Columna Yagüe es descrita como sanguinaria por el historiador Francisco Espinosa Maestre. Lo acredita en un documentado trabajo (La Columna de la muerte, Crítica 2003) que detalla la ruta asesina Sevilla-Badajoz del militar. Incluye la desalmada masacre que tuvo lugar en la plaza de toros pacense.