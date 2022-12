Escándalo en el Parlamento Europeo: Eva Kaili imputada por corrupción

Kaili llevaba siendo interrogada desde el viernes bajo custodia policial. Al término de las 48 horas estipuladas por la ley belga, la Fiscalía ha acabado emitiendo una orden de arresto contra la vicepresidenta, así como contra su pareja y asesor parlamentario en la Eurocámara en el ámbito de los Derechos Humanos Francesco Giorgi y el exdiputado Antonio Panzeri, así como un intermediario bruselense cuya identidad no ha trascendido y ha sido identificado únicamente como "F", según fuentes judiciales a 'Le Soir'.

La vicepresidenta Kaili -- despojada ayer de sus competencias del cargo, pero no del título -- es, de acuerdo con las fuentes, una de las cuatro personas no identificadas que, según el comunicado oficial remitido por la Oficina de la Fiscalía Federal belga, han pasado a disposición judicial por bajo sospecha de "pertenencia a una organización criminal, lavado de dinero y corrupción". Otras dos personas que fueron detenidas el viernes han sido puestas en libertad.

La Fiscalía no menciona el nombre del segundo eurodiputado cuyo domicilio fue registrado "en torno a las 20.00 del sábado", pero fuentes de la investigación han indicado a 'Le Soir' que se trataría del diputado socialista belga Marc Tarabella, quien "no ha sido privado de libertad", según el medio. La oficina del eurodiputado no ha hecho comentarios al respecto.

Tarabella, de 59 años de edad y miembro del grupo Socialistas y Demócratas (S&D) en el Parlamento, ejerce como vicepresidente de la delegación para las relaciones con la Península Arábiga en la Eurocámara y de sustituto en la delegación para las relaciones con China, según su perfil en la web institucional de la Eurocámara.

Cabe destacar que Tarabella, en una comparecencia ante la Eurocámara el pasado 21 de noviembre, lamentó el discurso "unilateralmente negativo" contra las autoridades qataríes en el ámbito de los derechos laborales tras las muertes de numerosos trabajadores durante la construcción de los estadios del Mundial de Fútbol que se está celebrando ahora.

"Queda mucho por hacer, pero es un país el que ha emprendido el camino de la reforma. Y la organización de la Copa del Mundo, más allá de todos los eventos que organizó, fue probablemente el detonante que aceleró estas reformas", según figura en su página del Parlamento Europeo.