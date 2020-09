«La próxima pandemia llegará en menos de cinco años»

No hemos salido de la pandemia del coronavirus cuando los científicos ya nos están alertando de las que están por venir. Sally Davies fue la directora médica del Ministerio de Salud de Inglaterra y ha escrito un artículo en el periódico The Guardian con unas predicciones futuras que no son nada halagüeñas.

Davies explica que estamos en un punto en el que hay que parar para prepararse de cara al futuro y no centrarnos sólo en responder a la inmediatez de los contagios diarios. El coronavirus, explica, tiene que servirnos para prepararnos para las próximas pandemias que llegarán.

La ex directora asegura que «el Covid-19 no será ni la primera ni la última emergencia sanitaria a la que nos enfrentemos. Mis colegas científicos estiman que nos enfrentaremos a otra pandemia o emergencia sanitaria una vez cada cinco años a partir de ahora. Este pronóstico es el escenario optimista, porque la realidad podría ser mucho peor».

Por último, la doctora avisa de que «es inspirador ver la gran movilización en la búsqueda de la vacuna, pero más allá de la búsqueda de una salida a esta crisis, debemos pensar en qué podemos hacer para la próxima y cómo prepararnos».