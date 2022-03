Zelenski asegura que las negociaciones «están en curso»

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado a última hora de este miércoles que las negociaciones con Rusia "están en curso" y ha reiterado garantías de seguridad para Ucrania, así como ha lamentado no poder habilitar más corredores para los civiles que están en las zonas de combate.

"Las negociaciones están en curso. Negociaciones por el bien de Ucrania. Mis prioridades en las negociaciones son absolutamente claras: el fin de la guerra, las garantías de seguridad, la soberanía, la restauración de la integridad territorial, las garantías reales para nuestro país, la protección real para nuestro país", ha recalcado en un comunicado publicado en la página web oficial de la presidencia.

En su discurso diario, el presidente ucraniano se ha referido al ataque perpetrado en Chernígov en el que las tropas rusas han disparado contra civiles que hacían cola para comprar pan. "Diez personas han muerto", ha denunciado.

También ha alertado del bombardeo en el principal teatro de Mariúpol, que estaba sirviendo como refugio para "cientos" de personas. "El edificio ha quedado destruido. Todavía se desconoce el número de muertos", ha remachado.

"No olvidaremos a nadie a quien los ocupantes le hayan quitado la vida. No perdonaremos a ninguna alma asesinada. ¡Memoria eterna a todas las víctimas de este terror!", ha agregado.

Zelenski ha celebrado también la liberación del alcalde de Melitópol, Ivan Fedorov, quien fue presuntamente secuestrado el pasado sábado por las tropas rusas y ha asegurado que ha mantenido una conversación con él.

El mandatario ha destacado en su discurso diario las pérdidas que están sufriendo las Fuerzas Armadas rusas y, según ha afirmado Zelenski, los soldados enviados por Vladimir Putin no padecieron tanto "ni en Siria, ni en Chechenia ni en Afganistán". "Las madres de Rusia perderán más hijos que en las guerras de Afganistán y Chechenia juntas", ha subrayado Zelenski.

Zelenski ha aludido nuevamente al Ejército ruso para incitar a los militares a "volver a casa", aconsejando que, "depongan las armas. Es mejor que morir en el campo de batalla", ha dicho.

CORREDORES HUMANITARIOS INHABILITADOS

Asimismo, Zelenski ha lamentado que los corredores humanitarios no hayan podido funcionar este miércoles. "Los militares rusos no dejaron de bombardear, no garantizaron la seguridad. Estamos dispuestos a sacar a la gente y a enviar ayuda humanitaria. Pero no podemos exponer a la gente a bombardeos en la carretera", ha dicho.

"Nos llevamos a los residentes de Mariúpol que lograron escapar a Berdyansk. Los llevamos a Zaporiyia. En total, más de 6.000 residentes de Mariúpol han salido en un día, entre ellos más de 2.000 niños", ha resaltado el mandatario.

En este contexto, Zelenski ha asegurado que los militares rusos también intentaron interrumpir este traslado. "Abrieron fuego de mortero en el tramo de la carretera entre Vasilivka y Kamianské, en la región de Zaporiyia. Sólo por un milagro no hubo víctimas. Cinco ucranianos resultaron heridos, entre ellos dos niños", ha detallado.

El presidente de Ucrania ha vuelto a instar a la población de Ucrania a no rendirse: "Todos nosotros resistimos, no nos rendimos". Además, Zelenski ha elogiado la valentía de los miles de ciudadanos de la ciudad de Berdyansk por salir a las calles a protestar contra la ocupación rusa.

RELACIONES INTERNACIONALES

El mandatario ha mencionado su discurso ante el Congreso de Estados Unidos, tras el que ha agradecido a Biden y "el liderazgo que ha unido al mundo democrático".

En este sentido, ha vuelto a incitar a los países a imponer nuevas sanciones contra Rusia. "Son necesarios nuevos paquetes de sanciones contra Rusia. El mundo debe reconocer por fin oficialmente que se ha convertido en un Estado terrorista", ha indicado.

A su juicio, "Ucrania debe recibir más apoyo". "Incluso más de lo que recibimos ahora. Sistemas de defensa aérea. Aviones. Suficientes armas y municiones letales para detener a los ocupantes rusos", ha recalcado.

Zelenski ha celebrado que Ucrania haya entrado en la red energética europea. "Ahora Ucrania puede utilizar los flujos de electricidad de la Unión Europea. Llevamos décadas avanzando hacia esto. Por fin se ha conseguido. Doy las gracias a todos los ingenieros energéticos de nuestro país, a todos los que han trabajado por este resultado", ha señalado.

"Ya estamos trabajando en programas para restaurar nuestro país después de la guerra", ha anunciado Zelenski, agregando que confía en que serán "capaces de reconstruir" Ucrania "rápidamente" y que "será una reconstrucción histórica".

Así, ha explicado que este miércoles ha mantenido conversaciones con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para "agradecer el apoyo y acordar nuevos pasos para la paz".

Asimismo, ha conversado con el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, para expresar sus condolencias por la muerte del periodista irlandés, Pierre Zakrzewski, en Ucrania.