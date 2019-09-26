Agenda cofrade: extraordinaria en Nervión, cinco procesiones de Gloria y una romería

El mes de septiembre se despide con una apretada agenda cofrade en Sevilla. Hasta seis procesiones y una romería se celebrarán entre el sábado y el domingo en la capital. Te contamos aquí sus días de salida, así como los detalles de los horarios y recorridos. La gran novedad la protragonizará, sin duda, la hermandad de la Sed con la salida extraordinaria de su crucificado por el barrio de Nervión para conmemorar el cincuentenario fundacional de la corporación del Miércoles Santo. DÍA DE SALIDA: SÁBADO 28 DE SEPTIEMBREHORA DE SALIDA: 19.00 HORASITINERARIO: CRISTO DE LA SED, BEATRIZ DE SUABIA, EDUARDO DATO, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, EDUARDO DATO, GOYA, RICO CEJUDO, MARQUÉS DE NERVIÓN, ALEJANDRO COLLANTES, BEATRIZ DE SUABIA, RICO CEJUDO, PADRE PEDRO AYALA, ANDRÉS BERNÁLDEZ, MARIANO BENLLIURE Y CRISTO DE LA SED.HORA DE ENTRADA: 01.30 HORASDÍA DE SALIDA: SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE HORA DE SALIDA: 20.50 HORAS ITINERARIO: VIRGEN DE FÁTIMA, TENIENTE RODRÍGUEZ CARMONA, MANUEL RODRÍGUEZ ALONSO, SALADO, CONSTANCIA, TRABAJO, VIRTUD, SALADO, MANUEL RODRÍGUEZ ALONSO, ENRIQUE MENSAQUE, VIRGEN DE FÁTIMA, TRABAJO, ESPERANZA DE TRIANA, VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO, VIRGEN DEL PRADO, TRABAJO, VIRGEN INMACULADA, VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO, VIRGEN DEL MAR, VIRGEN DEL PINO Y VIRGEN DE FÁTIMA. HORA DE ENTRADA: 00.30 HORASDÍA DE SALIDA: SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE HORA DE SALIDA: 18.30 HORAS ITINERARIO: SAN BENITO, RESIDENCIA DE LAS HERMANITAS DE LOS POBRES, LUIS MONTOTO, FERNANDO TIRADO, SAN IGNACIO, VIRGEN DE VALVANERA, PIRINEOS, JUAN SIERRA, JOSÉ DE LA CÁMARA, BLANCO WHITE, JIMENEZ DE ARANDA, ALBERTO DURERO, CAMPO DE LOS MARTIRES, JESÚS DE LA PRESENTACIÓN, LÍCTORES Y SAN BENITO. HORA DE ENTRADA: 23.00 HORAS DÍA DE SALIDA: SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE HORA DE SALIDA: 19.00 HORAS ITINERARIO: PLAZA DE SAN ILDEFONSO, ZAMUDIO, PLAZA DE SAN LEANDRO, CARDENAL CERVANTES, SANTIAGO, JUAN DE LA ENCINA, CALERÍA, IMPERIAL, MEDINACELI, SAN ESTEBAN, PLAZA DE PILATOS, ÁGUILAS, ALFALFA, ODREROS , BOETROS, Y PLAZA DE SAN ILDEFONSO. HORA DE ENTRADA: 22.30 HORASDÍA DE SALIDA: SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE HORA DE SALIDA: 19.30 HORAS ITINERARIO: PLAZA DEL MUSEO, ALFONSO XII, EL SILENCIO, MONSALVES, PLAZA DEL MUSEO, MIGUEL DE CARVAJAL, BAILÉN, ALFONSO XII, REDES, MENDOZA RÍOS, ALFAQUEQUE, ANTONIO SALADO Y PLAZA DE LA PUERTA REAL HORA DE ENTRADA: 23.30 HORASDIA DE SALIDA: DOMINGO 29 DE SEPTIEMBRE HORA DE SALIDA: 10.45 HORAS ITINERARIO: SANTA CATALINA, CAPATAZ MANUEL SANTIAGO, PLAZA DE LOS TERCEROS, SOL, PLAZA DE SAN ROMÁN, SOL, BUTRÓN, VERÓNICA, SANTUARIO NTRO. P. JESÚSDE LA SALUD, VALLE, PINTO, ESCUELAS PÍAS, PLAZA PONCE DE LEÓN, JUAN DE MESA ALHONDIGA, PLAZA DE SAN LEANDRO, FRANCISCO CARRIÓN MEJIAS, PLAZA PONCE DE LEÓN Y SANTA LUCÍA. HORA DE ENTRADA: 14.30 HORASDíA DE SALIDA: DOMINGO 29 DE SEPTIEMBRE HORA DE SALIDA: 09.00 HORASITINERARIO:IDA: PLAZA CORAZON DE MARIA, TORREALBAS, TORRESQUEVEDO, PINO, ABEDUL, PLAZA DE LAS ACACIAS, HIGUERA, TORRELAGUNA, AVENIDA DE PEROMINGO, GLORIETA DE TORREBLANCA, ENLACE SEVILLA ESTE, AVDA. DEL DEPORTE, PARQUE DE TORREBLANCA, CAMINO DE LOS AMERICANOS, PROFESOR MANUEL OLIVENCIA, CAPELLAN LEONARDO DEL CASTILLO, TAIWAN, Y PARQUE TAMARGUILLO.VUELTA: PARQUE TAMARGUILLO, TAIWAN, CAPELLAN LEONARDO DEL CASTILLO, PROFESOR MANUEL OLIVENCIA, CAMINO DE LOS AMERICANOS, PARQUE DE TORREBLANCA, AVDA. DEL DEPORTE, ENLACE SEVILLA ESTE, GLORIETA DE TORREBLANCA, AVDA. DE PERO MINGO, TORRELAGUNA, TORREPEROGIL, TORRE DEL CAMPO, Y PLAZA CORAZON DE MARIA. HORA DE ENTRADA: 00.00 HORAS