jueves, 26 septiembre 2019
21:32
, última actualización

Agenda cofrade: extraordinaria en Nervión, cinco procesiones de Gloria y una romería

El último fin de semana septiembre viene repleto de procesiones en la capital

El Correo /
Sevilla /
26 sep 2019 / 16:22 h - Actualizado: 26 sep 2019 / 16:52 h.
  • Imagen del Cristo de la Sed de Nervión.
    Imagen del Cristo de la Sed de Nervión.

TAGS:

El mes de septiembre se despide con una apretada agenda cofrade en Sevilla. Hasta seis procesiones y una romería se celebrarán entre el sábado y el domingo en la capital. Te contamos aquí sus días de salida, así como los detalles de los horarios y recorridos. La gran novedad la protragonizará, sin duda, la hermandad de la Sed con la salida extraordinaria de su crucificado por el barrio de Nervión para conmemorar el cincuentenario fundacional de la corporación del Miércoles Santo.

LA SED (EXTRAORDINARIA 50 ANIVERSARIO FUNDACIONAL)

Parroquia de la Concepción Inmaculada

DÍA DE SALIDA: SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE

HORA DE SALIDA: 19.00 HORAS

ITINERARIO: CRISTO DE LA SED, BEATRIZ DE SUABIA, EDUARDO DATO, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, EDUARDO DATO, GOYA, RICO CEJUDO, MARQUÉS DE NERVIÓN, ALEJANDRO COLLANTES, BEATRIZ DE SUABIA, RICO CEJUDO, PADRE PEDRO AYALA, ANDRÉS BERNÁLDEZ, MARIANO BENLLIURE Y CRISTO DE LA SED.

HORA DE ENTRADA: 01.30 HORAS

VIRGEN DEL BUEN AIRE

Parroquia del Buen Aire

DÍA DE SALIDA: SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE

HORA DE SALIDA: 20.50 HORAS

ITINERARIO: VIRGEN DE FÁTIMA, TENIENTE RODRÍGUEZ CARMONA, MANUEL RODRÍGUEZ ALONSO, SALADO, CONSTANCIA, TRABAJO, VIRTUD, SALADO, MANUEL RODRÍGUEZ ALONSO, ENRIQUE MENSAQUE, VIRGEN DE FÁTIMA, TRABAJO, ESPERANZA DE TRIANA, VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO, VIRGEN DEL PRADO, TRABAJO, VIRGEN INMACULADA, VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO, VIRGEN DEL MAR, VIRGEN DEL PINO Y VIRGEN DE FÁTIMA.

HORA DE ENTRADA: 00.30 HORAS

VIRGEN DE VALVANERA

Parroquia de San Benito Abad

DÍA DE SALIDA: SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE

HORA DE SALIDA: 18.30 HORAS

ITINERARIO: SAN BENITO, RESIDENCIA DE LAS HERMANITAS DE LOS POBRES, LUIS MONTOTO, FERNANDO TIRADO, SAN IGNACIO, VIRGEN DE VALVANERA, PIRINEOS, JUAN SIERRA, JOSÉ DE LA CÁMARA, BLANCO WHITE, JIMENEZ DE ARANDA, ALBERTO DURERO, CAMPO DE LOS MARTIRES, JESÚS DE LA PRESENTACIÓN, LÍCTORES Y SAN BENITO.

HORA DE ENTRADA: 23.00 HORAS

NTRA. SRA. DE LOS SASTRES

Iglesia de San Ildefonso

DÍA DE SALIDA: SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE

HORA DE SALIDA: 19.00 HORAS

ITINERARIO: PLAZA DE SAN ILDEFONSO, ZAMUDIO, PLAZA DE SAN LEANDRO, CARDENAL CERVANTES, SANTIAGO, JUAN DE LA ENCINA, CALERÍA, IMPERIAL, MEDINACELI, SAN ESTEBAN, PLAZA DE PILATOS, ÁGUILAS, ALFALFA, ODREROS , BOETROS, Y PLAZA DE SAN ILDEFONSO.

HORA DE ENTRADA: 22.30 HORAS

MERCEDES DE LA PUERTA REAL

Capilla de Ntra. Sra. de las Mercedes

DÍA DE SALIDA: SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE

HORA DE SALIDA: 19.30 HORAS

ITINERARIO: PLAZA DEL MUSEO, ALFONSO XII, EL SILENCIO, MONSALVES, PLAZA DEL MUSEO, MIGUEL DE CARVAJAL, BAILÉN, ALFONSO XII, REDES, MENDOZA RÍOS, ALFAQUEQUE, ANTONIO SALADO Y PLAZA DE LA PUERTA REAL

HORA DE ENTRADA: 23.30 HORAS

SANTA LUCÍA

Parroquia de Santa Catalina

DIA DE SALIDA: DOMINGO 29 DE SEPTIEMBRE

HORA DE SALIDA: 10.45 HORAS

ITINERARIO: SANTA CATALINA, CAPATAZ MANUEL SANTIAGO, PLAZA DE LOS TERCEROS, SOL, PLAZA DE SAN ROMÁN, SOL, BUTRÓN, VERÓNICA, SANTUARIO NTRO. P. JESÚSDE LA SALUD, VALLE, PINTO, ESCUELAS PÍAS, PLAZA PONCE DE LEÓN, JUAN DE MESA ALHONDIGA, PLAZA DE SAN LEANDRO, FRANCISCO CARRIÓN MEJIAS, PLAZA PONCE DE LEÓN Y SANTA LUCÍA.

HORA DE ENTRADA: 14.30 HORAS

Agenda cofrade: extraordinaria en Nervión, cinco procesiones de Gloria y una romería
Presentación del cartel de la romería de Torreblanca. Foto: El Correo.

ROMERÍA DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

Parroquia del Inmaculado Corazón de María, en Torreblanca

DíA DE SALIDA: DOMINGO 29 DE SEPTIEMBRE

HORA DE SALIDA: 09.00 HORAS

ITINERARIO:

IDA: PLAZA CORAZON DE MARIA, TORREALBAS, TORRESQUEVEDO, PINO, ABEDUL, PLAZA DE LAS ACACIAS, HIGUERA, TORRELAGUNA, AVENIDA DE PEROMINGO, GLORIETA DE TORREBLANCA, ENLACE SEVILLA ESTE, AVDA. DEL DEPORTE, PARQUE DE TORREBLANCA, CAMINO DE LOS AMERICANOS, PROFESOR MANUEL OLIVENCIA, CAPELLAN LEONARDO DEL CASTILLO, TAIWAN, Y PARQUE TAMARGUILLO.

VUELTA: PARQUE TAMARGUILLO, TAIWAN, CAPELLAN LEONARDO DEL CASTILLO, PROFESOR MANUEL OLIVENCIA, CAMINO DE LOS AMERICANOS, PARQUE DE TORREBLANCA, AVDA. DEL DEPORTE, ENLACE SEVILLA ESTE, GLORIETA DE TORREBLANCA, AVDA. DE PERO MINGO, TORRELAGUNA, TORREPEROGIL, TORRE DEL CAMPO, Y PLAZA CORAZON DE MARIA.

HORA DE ENTRADA: 00.00 HORAS

Todos los vídeos de Semana Santa 2016